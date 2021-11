La voce circolava da tempo ed erano anche arrivate le prime conferme. Lei paparazzata con un altro, lui che avrebbe mostrato un certo interessamento per un’altra cantante. Insomma la storia tra Elodie e Marracash è giunta definitivamente al capolinea. Troppi indizi vanno in questa direzione a partire da una intervista di Elodie rilasciata a Vanity Fair in cui parlava della storia con il rapper: “Stimolante ma anche faticosa. Questo mestiere crea degli alti e bassi. Siamo molto diversi. Io più leggera. Lui è come se scrivesse con il sangue. Mi piace questa diversità. Le storie d’amore vanno tutte inventate, non ci sono schemi”.

Poi sono arrivate le prime foto che vedevano la cantante di “Vertigine” in compagnia del modello di Armani Davide Rossi. Il presunto flirt tra i due è stato annunciato dal settimanale Chi che ha pubblicato alcune immagini che vedono prima il marketing manager raggiungere la casa di lei in un pomeriggio di inizio ottobre, e successivamente i due rientrare nell’abitazione milanese di Elodie dopo aver trascorso una cena con alcuni amici, tra i quali il cantante Mahmood e l’ex ballerino di Amici Gabriele Esposito.

Quindi è giunta l’indiscrezione di Dagospia su Marracash. “I fan sono andati in tilt per il gossip sulla presunta fine della storia tra il rapper Marracash e Elodie. Nessuno dei due ha per ora o confermato o smentito le voci che circolano. Siamo però in grado di fornirvi un dettaglio esclusivo di cui tutta Milano parla: alla base della rottura ci sarebbe l’interessamento del rapper per un’altra cantante in ascesa ovvero la bella e darkissima Rosmy”.





E adesso arrivano altre foto di Chi con tanto di bacio tra Elodie e Davide Rossi. Sempre il settimanale diretto da Alfonso Signorini aveva rilanciato il gossip sulla nuova relazione di Elodie che ormai pare abbia ritrovato l’amore con Davide Rossi. I due sono stati beccati all’aeroporto milanese di Linate. L’ex modello e marketing manager di Armani avrebbe accompagnato la nota cantante a prendere l’aereo per Bari. Per salutarsi, prima della partenza, si sono lasciati andare in auto a baci e carezze che lasciano poco spazio ai dubbi.

Dal punto di vista professionale è un ottimo momento per Elodie: il suo brano “Vertigine” è uno dei più trasmessi in radio e sta per debuttare come attrice. Questo è il motivo del viaggio in Puglia: sarà tra i protagonisti del film “Ti mangio il cuore”. Si tratta di un gangster movie in bianco e nero ambientato nel Gargano che racconta la tragica passione d’amore tra la moglie di un boss (Marilena, ovvero Elodie) e l’erede della famiglia rivale (interpretato da Francesco Patanè).