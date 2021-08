“Io e Flavio Briatore…”. Vacanze insieme, sguardi e coccole. Ora tutta la verità di Elisabetta Gregoraci

Che fine ha fatto Elisabetta Gregoraci? In tanti se lo stanno chiedendo. L’ultima sua apparizione è stata quella a Battiti Live dove, dal castello Aragonese di Otranto, ha condotto l’evento insieme ad Alan Palmieri. E nella quarta puntata colpì il pubblico con un abito spettacolare, un capo di Genny, marchio che negli anni Settanta ebbe come direttore creativo uno dei più grandi stilisti italiani, Gianni Versace. Ma quali notizie abbiamo sulla vita sentimentale della showgirl?

Beh, in realtà da un po’ di tempo a questa parte Elisabetta è stata paparazzata in varie circostanze in compagnia di uomini, ma di vere storie all’orizzonte pare non essercene. Mazzi di fiori ricevuti, indiscrezioni, passeggiate con un amico, ma niente di più. E così visto che negli ultimi tempi si è rifatto sotto un suo ex, ecco che in molti hanno pensato al clamoroso ritorno di fiamma.

Elisabetta Gregoraci ha trascorso l’estate in famiglia. Sia lei sia l’ex marito Flavio Briatore hanno deciso di rinunciare alle vacanze da single per poter dedicare più tempo al figlio Nathan Falco. Ed allora ecco che i due ex, separati dal 2017, hanno toccato, a bordo di uno splendido yacht, Capri, la Sicilia e la Sardegna. Un meraviglioso tour del quale l’imprenditore ha condiviso alcuni momenti sui social. E i fan sognano che i due possano tornare di nuovo insieme.





Nelle foto emergono un feeling e una serenità speciali tra Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore. I bene informati, però, notano che soltanto uno tra i due sarebbe disposto a riprovarci. Si tratta di Flavio, i cui atteggiamenti sullo yacht appaiono inequivocabili. In ogni momento cerca l’occasione per una carezza o una coccola alla (non più) sua Eli. Quest’ultima, tuttavia, sembra intenzionata a non dare troppo spago all’ex.

Al settimanale Oggi Elisabetta Gregoraci ha infatti rivelato: “Trascorriamo tanto tempo insieme per amore di nostro figlio Nathan Falco. Ci vogliamo un bene profondo fatto di stima, ma nulla di più”. Nessun ritorno di fiamma, dunque, solo l’affetto che una mamma prova per il papà di suo figlio. Dal sorriso di Elisabetta, però, appaiono evidenti la sua gioia, la sua serenità. Che le sue siano solo dichiarazioni di facciata? Difficile dirlo. E intanto i fan sognano…