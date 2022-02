L’8 febbraio è un giorno speciale per Elisabetta Gregoraci, infatti ricorre il suo compleanno. La showgirl ed ex concorrente del ‘GF Vip’ ha raggiunto il traguardo dei 42 anni e la sorpresa che ha ricevuto in queste ore difficilmente potrà scordarsela. Infatti, c’è chi ha voluto renderle straordinaria questa giornata con un gesto che sa davvero di clamoroso. Quando lo avrà saputo sarà sicuramente rimasta sbalordita, come lo sono stati tantissimi italiani, che hanno avuto un risveglio davvero particolare.

Parlando di Elisabetta Gregoraci, alcuni giorni fa è stata ospite di ‘Verissimo’ insieme al figlio Nathan Falco. Lei ha scelto il blu. Nel dettaglio un minidress a tubino con la gonna a portafoglio, tagli cut-out laterali, scollo all’americana decorato con alcuni micro cristalli sul colletto firmato Genny. Poi, a impreziosire il tutto, orecchini a forma di fiore tempestati di diamanti e i bracciali preziosi e scintillanti a cui non rinuncia mai. Lui un look casual: jeans strappati, sneakers e una una t-shirt nera a maniche corte decorata con un orsetto.

Di regali strepitosi Elisabetta Gregoraci dovrebbe esserne abituata, ma probabilmente stavolta nemmeno lei si sarebbe mai potuta aspettare una sorpresa simile. Ed è subito partita anche la caccia al mittente, che per il momento è ancora ignoto. Anche se sul web è già stato fatto un nome e cognome, ma come detto mancano le conferme ufficiali. Si è trattato di un augurio molto bello, ma a far scalpore è dove è stato indirizzato questo messaggio, che ha voluto omaggiare la bellissima showgirl calabrese.





Dunque, Elisabetta Gregoraci ha avuto come regalo un’intera pagina del ‘Corriere della Sera’, che è stata ovviamente comprata da qualcuno. E nel biglietto di auguri per il suo compleanno è stato scritto: “Il vero traguardo è sapere dove si vuole arrivare. 8 febbraio 2022, auguri Elisabetta!”. Subito si è pensato che a farle questo dono possa essere stato l’ex marito Flavio Briatore, visto che i due nell’ultimo periodo hanno ripreso un bellissimo legame. Non resta che aspettare dichiarazioni ufficiali.

Per quanto riguarda i suoi aspetti professionali, Elisabetta Gregoraci è stata giurata de lo ‘Zecchino d’Oro’ l’anno scorso e ha presentato nuovamente ‘Battiti Live’, programma che conduce ormai dal 2017. Con Briatore si è separata il 23 dicembre dello stesso anno, ma se questo regalo fosse davvero il suo i fan potrebbero veramente ritornare a sognare.