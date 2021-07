Come sapete sabato 3 luglio Battiti Live 2021 ha chiuso i battenti. L’evento musicale curato da Radio Norba è stato anche quest’anno un successo. La voglia di tornare a ballare e a divertirsi è stata fortissima e il pubblico si è emozionato anche grazie alla brillante conduzione di Elisabetta Gregoraci, Alan Palmieri e Mariasole Pollio. C’è stato spazio anche per un balletto dal sapore di saluti finali con Eli che ad Alan ha detto: “Non voglio che tu sia triste.

Sai che facciamo? Lasciamo il palco montato e ogni volta che ci viene voglia di fare una cantata torniamo ad Otranto”. Tantissimi i cantanti sul palco, dai The Kolors ad Alessandra Amoroso, da Fedez e Orietta Berti a Marco Mengoni. Insomma tutti è filato al meglio e il divertimento è stato assicurato sia per gli spettatori presenti che si sono goduti lo spettacolo dal vivo, sia per chi ha seguito i propri beniamini da casa. Tra i tanti che hanno fatto i complimenti ai conduttori del programma, però, c’è anche stato chi, forse, avrebbe fatto meglio ad evitare…

Come molti fan hanno notato, infatti, il papà di Pierpaolo Pretelli, Bruno, ha pubblicato una story su Instagram. Nel messaggio si leggeva: “Eli sono Bruno, il papà di Pierpaolo, complimenti per tutto da me e Margherita @elisabettagregoracireal”. Un messaggio che, sebbene cortese, ha scatenato la reazione dei fan dei Prelemi. Dopo quello che c’è stato tra Elisabetta Gregoraci e Pierpaolo Pretelli al Grande Fratello Vip, infatti, il messaggio ha provocato un vero vespaio.





Oggi Pierpaolo Pretelli è felice al fianco della sua Giulia Salemi e così in tanti hanno ritenuto fuori luogo il messaggio del papà del velino all’indirizzo di Elisabetta Gregoraci, con la quale il figlio aveva avuto una breve relazione. Con ogni probabilità alla base dell’episodio c’è stata una disattenzione da parte di Bruno Pretelli. Forse il papà di Pierpaolo avrebbe voluto inviare un messaggio privato a Elisabetta, invece è stato pubblicato come story e tutti hanno visto.

Va detto che subito dopo il messaggio è stato cancellato. Lo stesso Bruno Pretelli, rispondendo ad una fan, ha detto che non aveva scritto il messaggio: “Sono stato avvisato ma non ho messo io quel post”. Inoltre c’è chi sostiene che in realtà si tratti di un profilo fake. Dove sta la verità? Intanto c’è chi alimenta la polemica: “si che è vero.. l’hai cancelata 1 minuto dopo e ha anche risposto a una ragazza dicendo di essere stato avvertito e che non ha messo lui, ma si, è stato lui, ci sono diversi screen e diversi ragazze affidabile del # che hanno visto”.