“Ma è per Pierpaolo Pretelli”. Elisabetta Gregoraci, la scoperta e le accuse: “Sei senza dignità”

Periodo di grande lavoro questo per Elisabetta Gregoraci. Dopo il suo fortunatissimo percorso al Grande Fratello Vip 5, questa estate la ex di Briatore è tornata al timone della nuova edizione di Battiti Live, che sta riscuotendo un grandissimo successo.

Non si tratta solo di questo. Infatti per la prima volta EliGreg ha anche debuttato nel mondo della musica. Pochi giorni fa è uscita la sua prima canzone, Anno Zero, in collaborazione con Alan Palmieri, col quale collabora anche per la gara musicale.

Proprio per quanto riguarda il suo primo singolo, la Gregoraci ha così affermato: “Diciamo che mi sono ritrovata in un studio di registrazione di Roma senza neanche sapere proprio tutto del progetto. Ma ormai ci fidiamo l’uno dell’altro, tra di noi c’è un feeling artistico consolidato e indissolubile. Ci capiamo al volo, e poi abbiamo una cosa in comune: l’entusiasmo per le novità”.





Dal canto suo Pierpaolo Pretelli poco tempo fa ha affermato il lancio di una sua linea di profumi: “Volevo annunciarvi che tra qualche giorno uscirà la mia linea di profumi…”, ha detto nelle sue Instagram Stories non facendo mistero della sua impazienza nel farlo sentire a tutti i suoi fan: “In particolare sono legato a uno di questi profumi, che si chiama “Sole”. É un profumo tutto mio che non vedo l’ora di farvi sentire…”.

Ancora Pretelli e Gregoraci?! ecco svelato il perché: sui social Elisabetta è stata accusata da un utente di dedicare canzoni a Pierpaolo Pretelli. A quel punto però l’ex concorrente del reality show di Canale 5 non c’è stata e ha così deciso di replicare: “la droga fa male… molto”