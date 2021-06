Elisabetta Gregoraci foto ritoccate: la differenza con gli scatti originali

Già l’anno scorso il portale online Biccy aveva dedicato un articolo friccicarello a tante vip nostrane. L’articolo in questione era intitolato “Le dive di Venezia si modificano le foto su Instagram (scordandosi dell’esistenza dell’originale)“, insomma, una genialata vera e propria. Capita a tutti i vip, prima o poi di cedere alla tentazione del ritocchino, e non stiamo parlando soltanto di chirurgia estetica.

Quello che nessuno si aspettava è che sarebbe caduta in questo tranello vanitoso anche la ex moglie di Flavio Briatore, Elisabetta Gregoraci. Dopo circa un anno dall’articolo di Biccy, è scivolata anche lei nella trappola del fotoritocco. Insomma, sicuramente nella vita più o meno tutta la generazione social avrà modificato una propria foto su Instagram. Magari cambiando anche solo il filtro. Alcuni fortunati conoscitori dell’utilizzo di photoshop avranno giocato parecchio con la propria immagine.

Generalizzando e facendo di tutta l’erba un fascio, lo abbiamo fatto tutti: la luce giusta, la rimozione di brufoli e occhiaie… Photoshop will be Photoshop. Ovviamente c’è una regola preziosissima per chi ama usare app di modifiche di foto, ossia evitare di storcere il mobilio e le pareti alle proprie spalle quando col dito si va a fluidificare l’immagine per aumentare o diminuire parti del corpo. Trovate il video prima e dopo in fondo all’articolo!





Come detto i lavori di Photoshop sono veramente una routine, solo che quando questi episodi capitano alle persone famose fa sempre un po’ godere: è il caso di Elisabetta Gregoraci immortalata dai fotografi sul red carpet del Montecarlo Film Festival. La super ex vippona di Signorini dopo l’evento ha deciso di pubblicare un paio di suoi scatti su Instagram, non prima di aver fatto dei piccoli ritocchi alle foto.

Alcun problema, se non fosse che gli scatti originali siano tutt’ora disponibili sul portale di foto Getty Images ed il paragone riesce più che spontaneo. Elisabetta Gregoraci, la pagina Very Inutil People ha effettivamente trovato gli scatti originali e li ha messi a confronto con quelli pubblicati su Instagram, per quello che è a tutti gli effetti un prima e dopo Photoshop.