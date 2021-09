“Flavio Briatore? Ora parlo io…”. Elisabetta Gregoraci, momento verità dopo la valanga di ‘strane voci’

Dieci anni di matrimonio e un figlio. Per tanto tempo sono stati una delle coppie più paparazzate e seguite, ma poi la loro relazione è finita e è arrivata la separazione. In ogni caso, soprattutto per il bene del figlio Nathan Falco Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore hanno continuato a frequentarsi. Tanto che, ogni volta che accade, c’è qualcuno che rilancia l’idea del ritorno di fiamma. Anzi, durante il Grande Fratello Vip, era stata la stessa Elisabetta a rivelare che il suo ex le aveva chiesto di sposarlo nuovamente.

Prima è arrivata la smentita dell’imprenditore, poi quest’ultimo ha spiegato che l’idea era quella di rimettersi con l’ex solo per tutelare il figlio. Recentemente, tuttavia, la famiglia si è riunita nuovamente e allora ecco che i riflettori sono stati puntati ancora una volta su una possibile riconciliazione. In tanti hanno notato il feeling, le carezze, gli sguardi tra i due. E la stessa Elisabetta è apparsa molto serena, a suo agio, gioiosa perfino. Ora, per sgombrare il campo dagli equivoci è la stessa showgirl a fare chiarezza.

L’ex gieffina, reduce dalla conduzione di Battiti Live, ha affermato che va molto d’accordo con Flavio Briatore, papà di suo figlio Nathan. Tuttavia Elisabetta Gregoraci esclude categoricamente che possa tornare con il suo ex marito. L’unico motivo per cui i due si frequentano ancora è l’affetto che li lega, e li legherà per sempre, al figlio Nathan Falco. Dunque nessun ritorno di fiamma all’orizzonte.





Piuttosto l’attenzione ora si focalizza sui prossimi impegni televisivi di Elisabetta Gregoraci. Intanto ha trovato conferma la voce che la vedeva tra i protagonisti di un amatissimo show di Canale 5: “Presto mi vedrete accanto ad Enrico Papi che sarà al timone di Scherzi a Parte” le parole della stessa conduttrice. Altro tema di discussione è quello relativo ad una presunta dieta che consentirebbe a Elisabetta di mantenersi così in forma.

Anche in questo caso è arrivata una smentita secca da parte della diretta interessata. Elisabetta Gregoraci non fa nessuna dieta. Semplicemente a garantirle questa silhouette è l’ottimo metabolismo, ereditato dal padre. Tanto che lei stessa afferma di non saper rinunciare a pasta e cioccolato. “I muscoli invece hanno memoria dello sport praticato da bambina” dice la showgirl. Inoltre a 41 anni Elisabetta Gregoraci continua a svolgere una regolare attività sportiva che le consente di restare ancora bella e con un fisico scolpito. Complimenti!