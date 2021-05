Guai in vista per Elisabetta Gregoraci. La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno e ha travolto improvvisamente la showgirl ed ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’. A sapere tutto in anteprima è stato il ben informato sito ‘Dagospia’, che è sceso nei dettagli della vicenda. Per lei si aprirebbero le porte del tribunale, dove dovrebbe essere trascinata a causa di qualcosa accaduta nel suo passato. Mancano le conferme ufficiali, ma le indiscrezioni sarebbero molto attendibili.

Soltanto alcuni giorni fa era uscita la neews riguardante una presunta lite furiosa con Antonella Fiordelisi, ex di Francesco Chiofalo, che ha rilasciato delle forti dichiarazioni a mezzo Instagram dopo aver lasciato il set di una trasmissione Mediaset. “Delusa, amareggiata, schifata, inc…a nera, non so nemmeno come spiegare quel che mi è successo. Sono letteralmente schifata da ciò che è successo oggi… violenza psicologica da una persona che stimavo fino a qualche ora fa, che mi ha insultata, diffamata e presa in giro”.

Secondo quanto è finora trapelato, le possibilità che Elisabetta Gregoraci possa essere portata davanti ad un giudice sono decisamente tante. Nell’ultimo periodo si era parlato della calabrese soprattutto per le sue vicende sentimentali. Infatti, si è vociferato di un presunto flirt con il pilota Stefano Coletti e successivamente di un riavvicinamento con l’ex marito Flavio Briatore. Ora invece è costretta a fare i conti con questa grana, che sicuramente non farà altro che crearle delle problematiche non da poco.





Stando a quanto riportato da ‘Dagospia’, Elisabetta Gregoraci non avrebbe sborsato soldi nei confronti del gruppo ‘LaPresse’, nonostante ci siano stati tre anni di rapporti lavorativi. Le fatture non sarebbero state pagate dall’ex gieffina e per questa ragione potrebbe essere portata in tribunale dall’agenzia presieduta da Marco Durante. Non resta adesso che attendere l’eventuale dichiarazione della donna, la quale dovrà necessariamente difendersi da un’accusa abbastanza seria e inaspettata.

Per quanto riguarda la conoscenza tra Elisabetta Gregoraci e Stefano Coletti, è stato il settimanale ‘Nuovo’ a svelare la verità: “Elisabetta Gregoraci e il desiderio dell’ex marito Flavio Briatore: Elisabetta, non avrai altro uomo all’infuori di me”. Dunque, sarebbe stato l’imprenditore ad impedire che potesse nascere qualcosa di importante tra di loro. Chissà se lui prima o poi replicherà.