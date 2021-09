Svolta totale nella vita di Elisabetta Gregoraci. La showgirl e conduttrice televisiva ha annunciato una grossa novità, in particolare un’importante decisione presa per il suo futuro. Nessuno si aspettava di dover sentire queste parole, invece sono arrivate improvvisamente lasciando tutti sorpresi. Non si è mostrata comunque affatto triste, anche perché è stata sicuramente una scelta ponderata, che ha l’obiettivo di rendere sicuramente migliore e più piacevole la sua vita personale.

Recentemente molti hanno aspettato a Venezia l’arrivo di Elisabetta Gregoraci per riuscire a scattare dei selfie con la loro beniamina. Lei, che dopo il GF Vip ha acquisito un’impennata di popolarità, ha assecondato le richieste dei presenti ma a un certo punto, come mostra il filmato condiviso dalla pagina Instagram Investigatore Social, si è indispettita. E ha reagito in modo che non è piaciuto a molti. Elisabetta Gregoraci era accerchiata quando una donna l’ha esortata a “fare le cose giuste”. E lei ha perso le staffe.

Elisabetta Gregoraci è giunta ad una decisione che sta stravolgendo la sua sfera privata, infatti ha deciso di cambiare casa. Attraverso alcune storie postate su Instagram, l’ex concorrente del ‘Grande Fratello Vip’ ha detto: “Dovrò lasciare questa casa dove abito ormai da quasi quattro anni e mezzo, cinque, non mi ricordo. Mi dovrò trasferire in un’altra casa. Ovviamente i cambiamenti all’inizio spaventano, però poi sono sempre ben accetti perché arrivano sempre cose belle”, ha aggiunto.





Successivamente Elisabetta Gregoraci ha voluto puntare l’attenzione ancora sul suo stato d’animo: “Ci possiamo riprendere, finalmente la mia amica si è messa ad aiutarmi e ce l’abbiamo fatta. Sarò un po’ incasinata a preparare il tutto, ma la mia amica mi ha dato una grossa mano. Lei è però ripartita. Sono comunque super felice perché la casa dove andrò a vivere è molto bella, mi piace tantissimo. Quindi sono emozionata per questa mia nuova avventura. Vi mando un bacio”.

L’arrivo a Venezia di Elisabetta Gregoraci era stato un successo per il suo look. Nel dettaglio, ha scelto un mini-dress spiritoso su cui sono stampate grandi note musicali e pentagrammi firmato Genny. Mette le sue gambe toniche e snelle in primo piano, così come i sandali col tacco altissimo di Givency. Altra ‘chicca’ gli occhiali da sole: firmati Chanel e decorati con le iconiche perline bianche simbolo della Maison.