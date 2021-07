Elisabetta Gregoraci, non c’è tregua. Il gossip continua imperterrito ad abbattersi sulla conduttrice di Battiti Live e, come se non bastassero indiscrezioni e soffiate continue, anche i fan spesso ci mettono il carico. Da quando Elisabetta Gregoraci ha partecipato al GF Vip 5 i rumor su un presunto fidanzato non l’hanno più lasciata in pace.

E a questo si aggiungano le voci su un sempre presunto ritorno di fiamma con l’ex marito Flavio Briatore. C’è un bel rapporto tra i genitori di Nathan Falco e forse proprio questo insinua spesso il dubbio (o la speranza degli eterni romantici) che prima o poi torneranno insieme. “Voglio ancora bene a Flavio Briatore”, ha ribadito Elisabetta Gregoraci nel corso di un’intervista al settimanale DiPiù. E poi: “Io e Flavio restiamo una famiglia”.

“Elisabetta Gregoraci amante di Pierpaolo Pretelli”



Ma ricordate? Al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini Elisabetta Gregoraci è stata al centro del gossip per l’amicizia stretta con Pierpaolo Pretelli (che poi si è fidanzato con Giulia Salemi) e nonostante non ci sia mai stato niente di niente tra loro e, per di più, lui si sia legato all’influencer italo persiana c’è chi continua a insistere sulla mai stretta relazione tra Eli e Pier.







Al punto che Elisabetta Gregoraci si è ritrovata costretta a rispondere a un commento social in cui veniva accusata di essere l’amante di Pierpaolo Pretelli. Questo: “È diventata l’amante di Pierpaolo, che schifo… Almeno fallo lasciare… Ti sei presa un treno per andare da lui, ma di che problemi soffri?? È fidanzato, sei una mamma, ci sono persone che ti vedono e hanno fatto, ma che schifo è questo? Almeno fallo lasciare e vi vedete ma addirittura fare l’amante… Sei pessima”.





Accusa, questa di essere l’amante di Pierpaolo, del tutto infondata. Elisabetta Gregoraci ha sempre assicurato di essere single, mentre come detto Pierpaolo Pretelli è fidanzato con Giulia Salemi dai tempi del reality e la loro storia procede a gonfie vele. Quindi la replica seccata della conduttrice calabrese che sottolinea quanto sia assurda oltre che infondata la sua accusa: “Ma non ti vergogni? Fossi in te mi vergognerei”.