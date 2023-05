Nuova vita per Elisabetta Canalis dopo la separazione dal marito Brian Perry. La conferma era arrivata a marzo dopo molte voci di crisi. Tante le segnalazioni, una arrivata a Deianira Marzano, grande esperta del gossip nostrano: “Secondo me la Canalis si è lasciata ufficialmente perché, a parte che non ha più la fede al dito, ha proprio cambiato casa. Si vede che non è la villa dove abitava prima con il marito”.

Poi la showgirl era stata pizzicata dal settimanale Chi insieme ad un uomo. Si tratta del 29enne Georgian Cimpeanu, atleta di kickboxing, sport praticato dall’ex velina e suo insegnante. Dagli Stati Uniti era arriva la notizia che Elisabetta Canalis e il chirurgo ortopedico americano Brian Perry a marzo aveva già depositato le carte in tribunale per chiedere l’affidamento congiunto della figlia, Skyler Eva, di 7 anni.

Elisabetta Canalis, nuove foto con il giovane fidanzato Georgian Cimpeanu

Elisabetta Canalis e Brian Perry si sono conosciuti nel 2013 durante una festa di Halloween negli Stati Uniti. L’anno dopo si sono sposati con una bellissima cerimonia ad Alghero e nel 2015 è nata la figlia Skyler Eva. L’estate scorsa le prime avvisaglie di crisi e adesso la notizia definitiva: dopo 10 anni la loro storia è finita.

Ora le nuove foto che confermano la relazione di Elisabetta Canalis con il suo insegnante di Kick boxing. A febbraio i due erano stati pizzicati insieme mentre trascorrevano un’intera giornata insieme e poi anche la notte, quando Elisabetta Canalis era in Italia in occasione della fashion week. Poi nessuna foto, nessuna uscita, mentre ora la coppia è ricomparsa in pubblico mano nella mano.

I due sono stati pizzicati tra Beverly Hills e Downtown, dove Elisabetta Canalis ha deciso di vivere dopo la separazione dal marito Brian Perry. Nelle fotografie pubblicate dal settimanale chi si vedono Elisabetta Canalis e Georgian Cimpeanu passeggiare insieme e coccolarsi. Classe 1993, Georgian Cimpeanu è nato in Romania e vive in Italia, a Roma, sin da quando era un ragazzino. È un atleta professionista e personal trainer di Kick Boxing.