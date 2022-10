Ora non ci sono più dubbi su Elisabetta Canalis e suo marito Brian Perri. Negli ultimi giorni si era detto di tutto sulla coppia, infatti erano uscite numerose voci molto negative sul loro matrimonio. E proprio poche ore fa è arrivata presumibilmente la parola fine di questa vicenda, che stava tenendo in sospeso migliaia e migliaia di fan della donna. Era stato notato qualcosa di poco piacevole nell’ultimo periodo, infatti i due non apparivano più insieme sui social network e la possibilità di una separazione era diventata sempre più probabile.

In particolare, di Elisabetta Canalis e del marito Brian Perri ne aveva parlato il settimanale Nuovo. Sul magazine c’era scritto: “Rumors dicono che il matrimonio sia al capolinea. Da tempo girano voci sulla crisi della relazione”. Come detto, già nei mesi scorsi, su Oggi si parlava di aria pesante: “C’è chi dice che il suo uomo sia il suo migliore amico ma che lei si sente un po’ sola”. E ancora: “C’è chi dice che la vita americana comincia a starle stretta”, così come l’etichetta di ex velina ancora appiccicata alla sua figura. “C’è chi dice che l’Italia le manchi”.

Leggi anche: “Questo lo conferma”. Elisabetta Canalis e il marito, la scoperta mette in allarme i fan





Elisabetta Canalis e il marito Brian Perri: crisi smentita

L’assenza delle foto di coppia di Elisabetta Canalis col marito Brian Perri aveva gettato ombre sulle nozze della showgirl, modella e attrice che vive negli Stati Uniti. E si attendeva con ansia qualche suo gesto importante, che potesse chiarire in un verso o nell’altro questa situazione ambigua. E proprio alcune foto hanno fatto chiarezza nelle scorse ore, infatti i follower hanno potuto osservare sul profilo ufficiale Instagram dell’ex velina di Striscia la Notizia qualcosa di fondamentale. E che cambia tutte le carte in tavola.

Elisabetta Canalis ha pubblicato delle immagini di lei e anche della figlia Skyler Eva, mentre sono intente a festeggiare il party di Halloween negli Usa. E fin qui tutto sarebbe nella norma, visto che si tratta della sua bambina, ma a sorpresa in un’altra istantanea è apparso insieme a loro anche Brian Perri. Tutti appaiono molto contenti e sfoggiano un sorriso da far invidia. Quindi, la crisi è stata praticamente smentita così, senza spiegazioni ufficiali, ma con una foto bellissima che fa sembrare la loro famiglia decisamente più che unita.

Parlando della vita privata di Elisabetta Canalis, lei ha avuto una love story con Christian Vieri agli inizi degli anni 2000. Poi per due anni, dal 2009 al 2011, è stata con l’attore George Clooney, mentre il 14 settembre del 2014 si è sposata con Brian Perri, che lavora come chirurgo. La figlia Skyler Eva è venuta alla luce il 29 settembre del 2015 nella città di Los Angeles.