Si torna a parlare della bellissima Elisa Isoardi che proprio questa estate ha fatto parlare di lei tantissimo. Il gossip infatti è esploso, quando la bella conduttrice di Cuneo ha catalizzato l’attenzione durante le sua partecipazione all’Isola dei Famosi, tanto da essere elogiata per la sua forma fisica anche dai tabloid inglesi.

Ne sono state dette di ogni, ma nonostante i mille presunti flirt affibbiati alla presentatrice, lei in questi mesi si è sempre professata single tanto da sottolineare di non essere ossessionata dall’amore e di essere in pace con se stessa. Ma qualcosa sembra essere cambiato, anche se ancora non l’ha ammesso pubblicamente. Per Elisa Isoardi potrebbe essere arrivata la persona giusta. A far esplodere il gossip selvaggio è stato proprio il settimanale Oggi che ha riportato: “Chi c’è al suo fianco? Di nuovo l’imprenditore Alessandro Di Paolo”.

Tutto si basa su una foto: sulle pagine del settimanalesi parla di un riavvicinamento tra Elisa Isoardi e Alessandro Di Paolo, l’imprenditore con il quale aveva avuta una storia, durata circa un anno, dopo la rottura con Matteo Salvini. Da quello che sappiamo però, si tratta di “Una storia d’amore conclusa più di un anno fa ma mai del tutto archiviata”, si legge sulla rivista, che mostra un bacio tra la conduttrice e l’imprenditore, visibile in basso.





Ma non solo: Elisa Isoardi avrebbe partecipato, insieme al suo ex, alla prima giornata del campionato di serie D e, come riportato sul settimanale: “Al momento dei saluti, ecco il bacio, seppur impallato da una grata, che potrebbe siglare il ritorno di fiamma tra i due”. Insomma, Elisa, protagonista di un altro gossip nella scorse settimane, potrebbe perciò aver ripreso una relazione con l’ex.

Elisa Isoardi ha raccontato perchè in passato era naufragata la loro storia: “È finita perchè i tempi non erano maturi”. La conduttrice aveva però sottolineato che l’affetto e l’amicizia non erano terminati con Alessandro Di Paolo. E se adesso le cose si siano sistemate?