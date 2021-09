Elettra Lamborghini, è già passato un anno. Ricordate? Dopo due anni insieme, il 26 settembre 2020, la cantante ed ereditiera e il suo Afrojack, al secolo Nick Van de Wall, si sono giurati amore eterno nella splendida cornice di Ossuccio, sul Lago di Como.

Una cerimonia intima, con poco più di 100 invitati a causa del Covid ma sicuramente elegante e da favola, visto che l’organizzazione di tutto era affidata a due espertissimi del settore come Enzo Miccio e Vincenzo D’Ascanio. Elettra Lamborghini aveva reso i follower partecipi di (quasi) tutto. Dalla proposta di matrimonio del dj alla scelta della location, che però era rimasta segreta. Poi, il giorno delle nozze, aveva lasciato tutti i fan a bocca aperta per le spettacolari ghirlande di fiori, i fuochi d’artificio e pure per il suo cambio d’abito tra cerimonia e festa.

Elettra Lamborghini, primo anniversario di matrimonio

È già trascorso un anno da quel giorno tanto emozionante in cui hanno pronunciato il fatidico sì e tanto Elettra Lamborghini quanto Afrojack hanno celebrato l’importante ricorrenza sui rispettivi profili Instagram. Il dj ha condiviso su Instagram uno scatto del matrimonio corredata dalla data speciale e anche la sua esplosiva moglie ha optato per una foto del gran giorno, ma in bianco e nero e con l’aggiunta di una dedica speciale.





“Felice 1° Anniversario Babbyy – ha scritto sotto al post Elettra Lamborghini taggando ovviamente il suo Afrojack – sono così orgogliosa dell’uomo che sei diventato, sei il più grande cuore del mondo”. E poi: “3 anni di AMORE, RISPETTO e pieni di DIVERTIMENTO. Sono così emozionata per il futuro. Ti amo”. Poi, per festeggiare al meglio, marito e moglie si sono regalati una seconda luna di miele.

Come meta hanno scelto le Maldive, e sulle paradisiache spiagge bianche la cantante posa in bikini sfoggiando le curve strepitose. “Non posso lamentarmi…”, scherza Elettra Lamborghini con i follower e allo stesso tempo mette in mostra le curve strepitose e pure il ventre piattissimo, visto che fino a poco tempo fa le voci di una gravidanza si rincorrevano. Tra i tanti commenti anche quello del marito: “Bella!”, scrive lasciando tanti cuori.