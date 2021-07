Prosegue il successo di Pistolero, la hit estiva di Elettra Lamborghini. Il brano è certificato “Disco di platino”. Salda ai vertici della classifica settimanale Fimi dei singoli più venduti, Pistolero con il suo ritornello killer – Dimmi se sei un uomo vero, un pistolero / sai già dove mirare, amore criminale – ha già riempito le caption Instagram dei primi scatti estivi e sta impazzando su TikTok, protagonista dell’irresistibile #PistoleroChallenge.

La famosa ereditiera spopola soprattutto in streaming: “Mi sento felice – ha detto in un’intervista a Sorrisi.com – perché vedo che piace molto non solo a me, ma anche agli altri. Cantarlo mi fa sentire come quando uscì “Pem pem” e fu un successo. Mi dà gioia, con questo reggaeton così allegro. “Pistolero” fa parte dell’Ep “Twerking beach” che contiene altri tre brani: “Bachata senza sosta”, “Aspetta e spera” e “Ultimo beso”.

Elettra Lamborghini sta rientrando da Ibizia dove si è concessa una vacanza. Ma l’aereo prima di decollare ha avuto un problema e la cantante lo ha fatto sapere a tutti i suoi fan attraverso le Instagram Stories. Per lei una piccola disavventura: “Al nostro aereo si è incendiata la gomma”, racconta Elettra Lamborghini preoccupata, mostrando anche il camion dei pompieri nelle vicinanze. Quindi ha raccontato ai tutti i suoi follower di trovarsi in una situazione alquanto spiacevole.





Infatti la giovane ereditiera è attesa per un concerto, motivo per cui stava rientrando dalla sua vacanza spagnola, ma ora, a causa di questo problema con l’aereo, è preoccupata che possa arrivare in ritardo a destinazione per esibirsi. “Spero di arrivare in tempo”, ribadisce la cantante, spiegando che proprio a 5 minuti dopo essere partiti, l’aereo ha dovuto fare marcia indietro. Elettra Lamborghini ha cercato comunque di sdrammatizzare e di ironizzare sull’accaduto.

Ad Ibiza Elettra Lamborghini è stata vittima di un altro incidente. E lo ha sempre raccontato attraverso le sue storie Instagram: “Ragazzi oggi mi sono ustionata, mi sono bruciata tutta. E questo è il mio abbigliamento per andare a fare il cavallo”. Ha notato anche un altro cambiamento sul suo corpo: “La mia tartaruga è andata in letargo – ha detto ammettendo di essersi rilassata nei giorni di vacanza -. No scherzo, un po’ di tartaruga c’è ancora”. Con questa vacanza ha voluto mettersi alle spalle un anno difficile in cui ha dovuto anche fare i conti con il Covid.