Disavventura in vacanza per Elettra Lamborghini. L’ereditiera e cantante italiana ha dovuto fare i conti con una situazione imprevedibile, che purtroppo colpisce molte persone soprattutto nella stagione estiva. Ne ha voluto parlare con i suoi fan di Instagram e ha anche mostrato una foto nella quale ha fatto vedere i risultati di questo spiacevole episodio. Poi ha anche voluto svelare qualche dettaglio in più sul suo fisico, non proprio impeccabile a suo dire, e si è anche soffermata sul suo nuovo disco.

Intanto, nei giorni scorsi in tanti hanno notato un dettaglio sospetto. Nelle stories della cantante – opinionista infatti è stato pubblicato uno scatto in cui si vede la mano di Afrojack indugiare sul “pancino” della bella Elettra. Tutto un equivoco? Forse no dato che recentemente Elettra Lamborghini ha confessato di avere un desiderio di maternità: “Sarebbe fantastico – ha fatto sapere a “Verissimo” – io voglio essere la migliore mamma del mondo, voglio essere presente, prendermene cura io, ma ho anche molta paura”.

Sull’aspetto fisico Elettra Lamborghini ha affermato: “La mia tartaruga è andata in letargo. No scherzo, dai, un po’ di tartaruga c’è ancora”. Poi sul disco: “Non mi sembrava il momento per fare qualcosa di nuovo”. Invece non è stato così. Ma il momento che ha fatto mettere un po’ di ansia, anche se subito dopo ha spiegato tutti nei particolari, è quando ha raccontato di un episodio sgradevole avvenuto durante la sua vacanza. Un imprevisto che le ha provocato un po’ di dolore, ma nulla di grave.





Questo quanto rivelato da Elettra Lamborghini, che ha anche pubblicato una foto eloquente: “Ragazzi, oggi mi sono ustionata, mi sono bruciata tutta. E questo è il mio abbigliamento per andare a fare il cavallo”. Quindi, proprio mentre si stava rilassando in vacanza, ha calcolato male il periodo in cui stare sotto i raggi solari e il sole le ha provocato qualche scottatura di troppo. Come detto prima, nessuna conseguenza particolare, ma una situazione della quale avrebbe voluto fare a meno.

Dopo le critiche ricevute per la sua performance in veste di opinionista a ‘L’Isola dei Famosi’, Elettra Lamborghini ha affermato: “Non mi sono sentita un pesce fuor d’acqua. Ero appena uscita da un periodo difficile in cui avevo preso il coronavirus e durante il primo mese ne ho risentito perché non sono stata bene dal punto di vista psicologico. Avevo anche perso da poco il mio cagnolino”.