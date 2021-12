Elettra Lamborghini ha fatto impazzire la rete. L’ereditiera e cantante è riuscita a catalizzare tutta l’attenzione dei suoi follower con un breve ma intenso video, pubblicato sul social network Instagram, in cui era vestita a tema natalizio. Ma poi ha deciso di sorprendere tutti con un regalo meraviglioso, apprezzato praticamente da tutti. Basta vedere quanti commenti abbia ricevuto la donna, che ha anche totalizzato una quantità industriale di mi piace. I suoi interventi social non sono mai banali.

Alcune settimane fa Elettra Lamborghini era invece apparsa molto provata per un lutto: “Ho il cuore spezzato per la notizia della caduta dell’aereo di una meravigliosa donna nonché cantante di 26 anni brasiliana di grandissimo successo. La vita è imprevedibile ed è ora. Vivete ogni singolo istante della vostra vita, spesso non c’è un domani. Amate ora, vivete oggi, ridete a crepapelle, chiedete scusa. Più divento grande e più mi rendo conto che nulla vale veramente in questa vita, se non le persone che ci amano”.

Tornando all’attualità, la provocazione di Elettra Lamborghini è stata totale. Nella didascalia che accompagnava il video, incentrato sull’uscita della sua nuova canzone ‘A Mezzanotte (Christmas Song)’ ha scritto: “Allerta spoiler. Il mio regalo per te il mio regalo è???#AMezzanotte”. Ed ecco che ha compiuto un gesto decisamente bollente, che ha acceso l’atmosfera social. Uomini e donne sono rimasti a bocca aperta davanti a questo dono molto generoso da parte della bellissima artista.





Nel filmato si è potuta ammirare Elettra Lamborghini, mentre si è girata improvvisamente e ha alzato la sua gonna. Era vestita da Babbo Natale e ha mostrato a tutti il suo perizoma e soprattutto il suo lato B esplosivo. Un regalo che sarà difficilmente dimenticato da migliaia di follower. Tra l’altro, essendo presente in maniera definitiva sul suo profilo Instagram, in molti hanno confessato di averlo visto più volte. Lei non può che ritenersi soddisfatta, avendo raggiunto l’attenzione massima dei suoi fan.

Sotto il post di Elettra Lamborghini sono quindi piovuti commenti. Ecco i principali: “Ma quante volte lo avete visto!?”, “Io ti amo amore”, “Guarda qua che schema”, “Grazie per il regalo, sei semplicemente stupenda”. E altri ancora hanno aggiunto: “Quanto sei sexy”, “No vabbè, ti sto amando, che regalo meraviglioso”. Tutti sono stati concordi: l’ereditiera ha fatto svenire davvero tutti.