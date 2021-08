“Non mi ha ancora chiamato!”. Eleonora Giorgi furiosa dopo la notizia del bebé in arrivo per Clizia e Paolo

Come sapete Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro aspettano un bambino. A rivelarlo è stata la stessa influencer che in queste ore non sta mancando di raccontare con foto e video questo entusiasmante cammino. Per la coppia si tratta del primo figlio, mentre Clizia ha già una bambina, Nina, nata dalla relazione con l’ex Francesco Sarcina de Le Vibrazioni. Recentemente l’ex gieffina ha risposto a chi pensa che 40 anni sia un’età non adatta alla gravidanza affermando che le donne non sono certo degli yogurt con una scadenza.

Poi, come detto, ha mostrato alcuni momenti di queste giornate emozionanti tra ecografie e messaggi d’amore per il suo Paolo: “Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a”. Ma come hanno reagito le persone più vicine alla coppia? Ebbene sembra che ci sia un piccolo ‘giallo’ per quanto riguarda Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro, genitori oggi separati di Paolo.

La notizia ormai è di dominio pubblico anche se c’è da pensare che Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro l’abbiano saputo prima dei follower su Instagram. Ora, però, proprio l’attrice e mamma di Paolo Ciavarro se la prende con Massimo, con il quale è stata 12 anni: “Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni… Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”.





Non solo non è arrivata nessuna telefonata per condividere la gioia di diventare nonni, ma Massimo Ciavarro non ha neppure rilasciato alcuna dichiarazione. E di questi tempi fatti di social e continua ricerca di visibilità è una notizia, non c’è dubbio. Recentemente abbiamo parlato di Massimo per una disavventura: la sua abitazione romana è stata infatti svaligiata mentre si trovava in vacanza. E il bottino non è stato di poco conto.

In ogni caso Eleonora Giorgi è felicissima per questo bebè in arrivo e ha svelato come lo ha saputo. Clizia Incorvaia le ha inviato un messaggio sul cellulare contenente un’ecografia. Il sesso del bambino è ancora un mistero ma Eleonora ha già fatto sapere di preferire una femmina: ““Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me”. Intanto, proprio per stare più vicino al nipotino, l’attrice ha dichiarato di aver deciso di tornare a vivere a Roma. Dunque niente più montagna, per un nipotino questo ed altro!