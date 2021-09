Eleonora Giorgi, il gesto arriva inaspettato. Negli ultimi giorni la notizia data dalla coppia Incorvaia-Ciavarro ha sicuramente suscitato un’immensa gioia: “Tre mesi di attese, stanchezza mista a felicità pura e adesso la consapevolezza e il poterlo gridare al mondo: saremo una famiglia! Ti amo, e amo già tanto gnometto/a”, scrive Clizia. Tutto pronto per affrontare, uniti, un nuovo capitolo di vita insieme. E anche nonna Eleonora si è data subito da fare.

E i futuri nonni sono quasi sempre i primi a saperlo, eppure se Eleonora Giorgi non ha fatto altro che condividere da subito la sua gioia, Massimo Ciavarro, ex marito della Giorgi a cui è rimasta legata sentimentalmente per 12 anni, avrebbe preservato un silenzio che ha spiazzato l’ex.

“Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni… Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo”.





Nelle ultime ore, la futura nonna Eleonora è tornata a fare parlare di sé, dando prova di un grande gesto d’amore. Infatti l’annuncio della Giorgi non ha tardato ad arrivare, tutto per stare più vicino al figlio e alla nuora.

“Con i figli, vicino ai figli, casa nuova”, con queste parole Eleonora Giorgi ha comunicato la decisione presa, ovvero quella di tornare a vivere a Roma. E tra i numerosi commenti dei fan e la cascata di cuori, anche Clizia Incorvaia non ha esitato a dire la sua: “Siii la famiglia unita”.