Eleonora Daniele, buon compleanno alla figlia Carlotta. Compie 3 anni la bambina nata dall’amore col marito Giulio Tassoni, che la conduttrice di Storie Italiane ha sposato nel 2019. Proprio recentemente lei aveva condiviso la gioia di essere madre della sua bambina. Carlotta “è vivace, sveglia, sensibile, mi ha fatto conoscere l’amore totalizzante, la gioia più pura che ha rafforzato il mio attaccamento alla vita. Lei è il motivo per cui ogni giorno ringrazio il Signore e mi sveglio con il sorriso”, ha detto al settimanale Gente.

“Penso sia un dono del cielo, un regalo del mio papà che non c’è più. Ricordo che quando ero ragazza mi diceva in dialetto veneto: ‘Fame una putea’ (fammi una bambina, ndr). Dopo i 40 è più difficile, non era scontato accadesse, invece sono rimasta incinta in modo naturale, poco dopo il matrimonio con Giulio. È stato come un miracolo. In poco tempo la mia vita è radicalmente cambiata, con grande consapevolezza di voler costruire un nido assieme al mio uomo”.

Eleonora Daniele, le nuove foto della figlia Carlotta, 3 anni

In questi 3 anni è cambiato il suo modo di essere mamma: “Ero più dura, mi sono ammorbidita, plano più leggera sulle cose. Guardo la vita attraverso gli occhi di Carlotta, stupendomi con lei delle piccole cose”, ha aggiunto al magazine Eleonora Daniele che in questi giorni è tutta presa dai festeggiamenti per la sua piccola.

La figlia, si diceva, ha spento 3 candeline e la sua famosa mamma non ha potuto non celebrarla anche sul suo profilo Instagram. Cosa rara, ma la regina di Storie Italiane ha deciso di mostrare una foto più vecchia della piccola e poi nelle Storie una più recente e una del party. “Auguri amore mio grande. Sei la mia meraviglia. Vivo per te”, la tenera didascalia.

Tanti, tantissimi gli auguri arrivati a Carlotta. Da migliaia di fan di Eleonora Daniele ma anche da numerosi colleghi e amici vip. Da Elisa D’Ospina, diventata mamma pochi giorni fa, a Miriana Trevisan passando per Alberto Matano, Mariagrazia Cucinotta, Guenda Goria, Valeria Graci, Carolina Marconi e tanti altri. Tutti a complimentarsi per la bellezza di mamma e figlia.