È una delle figlie di Silvio Berlusconi che più resta celata. Forse non ama molto i riflettori e per questo non tutti sanno della sua esistenza. Eppure Silvio Berlusconi ha una figlia che si chiama Eleonora. Lei sempre molto attenta alla sua privacy, infatti, è stata paparazzata dai fotografi di Oggi a bordo del suo yacht. Eleonora è la secondogenita di Silvio Berlusconi e di Veronica Lario. Eleonora è stata paparazzata anche sulla spiaggia di Espalmador.

La giovane, che ha tre bimbi, sfoggia un fisico assolutamente meraviglioso. Scatti provocanti, quelli pubblicati da oggi e relativi al weekend alle baleari, tra bagni di sole, balletti a bordo dello yacht e un pareo fatto a rete, nero, che mette in risalto le forme della figlia del Cavaliere. In quest’ultima occasione Eleonora Berlusconi ha chiamato a raccolta gli amici sul mega yacht di papà Silvio, il Morning Glory. E via per un weekend alle Baleari, tra bagni di sole e balletti a bordo.

Eleonora Berlusconi, in barca con gli amici

Il tender è impegnatissimo a fare su e giù dallo yacht alle spiagge. Eleonora in persona, da generosa ospite, si carica le borse frigo, lasciando che i suoi amici continuino a fare festa. Eleonora non la conosciamo soprattutto da quando, una decina d’anni fa, ha conosciuto il modello britannico Guy Binns e con lui ha iniziato a viverci.





Poi i figli: per ora ne hanno avuti tre, Riccardo, Flora e Artemisia. Si dividono tra Londra e Macherio (lei partecipa a una delle holding di famiglia, la H14). Insomma, lavoro e famiglia e sulle cronache rosa compaiono poco: ogni tanto si parla di crisi di coppia, finché arriva l’estate e i due rispuntano sull’ormai mitico pontile di Villa Certosa.

Poi lasciano la scena agli altri rampolli di Silvio e Veronica Lario: la più grande, Barbara e il “piccolo” Luigino. Si sta bene in ‘barca’: IL Morning Glory è stato stimato 11 milioni di euro, ha un bar, tavoli da gioco, persino un camino in marmo. Ha quattro grandi suite, o meglio quattro piccole regge rifinite in legno, può ospitare otto passeggeri oltre all’equipaggio.