Elena Sofia Ricci è una delle migliori attrici italiane in circolazione e con la sua fiction ‘Che Dio ci aiuti’ è riuscita ad inanellare risultati forse inaspettati anche da lei. Sono davvero milioni e milioni le persone che l’hanno seguita con grande passione sulla Rai. La sesta stagione ha veramente superato ogni più rosea aspettativa e la televisione pubblica italiana non ha potuto fare altro che restare orgogliosa dinanzi ai suoi numeri, che sono stati letteralmente da capogiro e grandiosi.

Ma le sue soddisfazioni non sono terminate qui, infatti è notizia di poche ore fa del nuovo progetto ufficializzato dalla diretta interessata sui social network. Attraverso un post pubblicato su Instagram, Elena Sofia Ricci ha deciso di rendere partecipi i suoi fan di un altro momento importantissimo nella sua carriera professionale. Dopo aver letto la notizia, gli utenti hanno preso d’assalto il suo profilo e l’hanno riempita di complimenti. Adesso non vedono l’ora di vederla al lavoro prossimamente.

Elena Sofia Ricci non sarà però ancora una volta grande protagonista in televisione, ma in un altro campo altrettanto importante per lei. Ovviamente non ci sono dubbi riguardo la possibilità di vederla all’opera nella settima stagione di ‘Che Dio ci aiuti’, infatti la serie tv è stata confermata a furor di popolo. Ma questa volta l’attrice ha voluto concentrarsi su un altro traguardo ambizioso e tutti sono certi che ci saranno tantissime persone ad ammirarla in questa sua nuova e interessante veste.





Questo quanto annunciato da Elena Sofia Ricci su Instagram: “Si ricomincia…prove difficili…Tennessee…grande amore”. Dunque, per lei è in programma una nuova avventura a teatro e precisamente al Teatro della Pergola. Ci sarà una riproposizione de ‘La dolce ala della giovinezza’ del drammaturgo originario degli Stati Uniti d’America, Tennessee Williams. Tosca D’Aquino si è subito congratulata con lei: “Il testo è stupendo e tu sei una meravigliosa interprete”. Ma non è stata l’unica a farle apprezzamenti.

Sotto il post di Elena Sofia Ricci altri fan comuni hanno aggiunto queste considerazioni: “Spacca tutto super donna”, “Mamma mia, questa volta non mi ferma nessuno, verrò a vederti”, “Finalmente tornerai a riempire i teatri”, “Ti ammiro, sei meravigliosa”, “Sono veramente felice per te e per tutti quelli che potranno apprezzarti”, “Ma che bella notizia ci hai dato Elena, a presto”.