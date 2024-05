Il momento magico è arrivato: il volto di Canale 5 è finalmente diventato papà per la prima volta. Sua moglie gli ha dato l’opportunità di diventare genitore, infatti nelle scorse ore ha dato alla luce il piccolo. I nove mesi di gravidanza sono passati in fretta e già alcuni giorni fa la coppia aveva fatto capire che fossero ormai pronti per il parto. E così è successo per la gioia di entrambi e dei tanti fan.

Il volto di Canale 5, papà per la prima volta, ha reso super contento anche suo fratello, che è molto conosciuto in tutto il mondo per la sua professione. I neo genitori si erano uniti in matrimonio il 16 giugno dell’anno scorso in provincia di Brescia, esattamente a Castegnato all’interno della Villa Fasati. E ora le prime foto del bebè hanno fatto il giro della rete.

Leggi anche: “Presto in tre”. La coppia di Canale 5 aspetta il primo figlio: l’annuncio in riva al mare





Il volto di Canale 5 è papà per la prima volta: “Benvenuto Noah”

Sia il volto di Canale 5, papà per la prima volta, che la neo mamma hanno pubblicato lo stesso post su Instagram e scritto congiuntamente: “Che abbia inizio questa nuova vita insieme… Orgogliosi di presentarvi Noah“. Questo quindi il nome scelto dalla coppia. Lui, che è un ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha anche postato un’immagine con in braccio il figlio, mentre si è mostrato parecchio sorridente.

Ad essere genitori sono Enock Barwuah, fratello di Mario Balotelli, e sua moglie Giorgia Migliorati. Lui, che è pure un calciatore come SuperMario, è stato al GF Vip 5, che si è svolto nel 2020. Tanti gli ex vipponi che hanno voluto scrivere un post per congratularsi con il neo papà e la neo mamma, che possono cominciare una nuova entusiasmante avventura.

Tra i tanti auguri, oltra a quelli di Mario Balotelli, spiccano quelli fatti da Pierpaolo Pretelli, Elisabetta Gregoraci, Rosalinda Cannavò, Francesco Oppini e dalla sorella di lei, Elisa Migliorati.