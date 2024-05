La conduttrice tv è diventata mamma. E ora pensa al matrimonio con il famoso compagno e neo papà del maschietto che è venuto al mondo qualche giorno fa. Ma l’annuncio, ovviamente a mezzo social, è arrivato solo ora. “Il 24 maggio è arrivato Gianmaria – hanno scritto i neo genitori – I primi giorni sono stati tortuosi ma ora esplode dalla voglia di vivere. Lo portiamo a casa molto presto. Grazie ai medici per intuizione, talento e competenza”.

Non aggiungono dettagli, ma sembra di capire che ci siano stati dei problemi al momento della nascita che però per fortuna si sono risolti anche se il bimbo è ancora in ospedale. Sotto il post in cui mostrano il piedino del primogenito e un divertente video in cui mostrano il volto, sono già centinaia i commenti di congratulazioni per la coppia, insieme da poco ma già in tre e presto all’altare.

È nato Gianmaria: la conduttrice tv è mamma

Roberta Morise e lo chef Enrico Bartolini sono diventati genitori del piccolo Gianmaria. Il loro amore è sbocciato per caso. Lei era in vacanza a Dubai con delle amiche che deciso di andare nel ristorante di Bartolini che però non c’era. Ma quando hanno pubblicato le foto su Instagram, lo chef l’ha contattata ringraziandola per aver scelto il suo ristorante.

“Ho reagito con stupore. Non tanto per il gesto ma per il garbo con il quale mi aveva avvicinata”, ha poi raccontato la conduttrice che a fine agosto scorso ha iniziato ufficialmente una storia d’amore con lui. A fine settembre 2023 Roberta Morise ha scoperto di essere incinta e lo chef le ha chiesto per ben 3 volte di sposarlo.

E la terza, a Dubai, proprio dove è nato il loro amore, è stata quella giusta. Dunque ora, dopo la gioia immensa della nascita del primo figlio, sta per arrivare quella delle nozze. “Il 31 agosto sposo Enrico, l’uomo che mi ha restituito la fiducia nell’amore”, aveva detto la neo mamma di Gianmaria al settimanale Gente.