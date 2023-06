Ieri l’indiscrezione sul divorzio, oggi un’altra notizia su Harry e la moglie, l’ex attrice Meghan Markle. Ma andiamo con ordine. Da quando i due coniugi hanno lasciato l’Inghilterra, il gossip si è spesso occupato di loro lanciando indiscrezioni sulla vita privata negli States. Girano voci su potenziali problemi nel matrimonio tra il principe Harry e Meghan Markle, dopo che è stato affermato da vari media che il di il duca di Sussex a volte soggiorna da solo in albergo in California.

Nei giorni scorsi era stato l’ex maggiordomo della principessa Diana, Paul Burrell, ha ipotizzare una separazione tra i due, spiegando che il Duca di Sussex continua a restare sposato è solo per poter vedere crescere i figli, Archie e la piccola Lilibet. Secondo alcuni tabloid inglesi, inoltre, il figlio di re Carlo III avrebbe consultato degli avvocati divorzisti e comprato una casa fuori Londra, in caso di un ritorno a casa.

Harry e Meghan, Spotify chiude l’accordo da 25 milioni di dollari

Non solo, è di oggi un’altra notizia su Harry e Meghan. L’accordo multimilionario tra la società di produzione audio di Meghan Markle e del principe Harry, Archewell Audio, e il colosso dello streaming Spotify sta per chiudersi. Non ci sarà infatti una seconda stagione del podcast Archetypes. La conferma è arrivata direttamente da Spotify con un comunicato ufficiale.

“Spotify Audio e Archewell hanno mutuamente concordato di dividersi e sono orgogliosi della serie fatta insieme”, si legge in un comunicato congiunto del gigante dello streaming e la società a cui fanno capo Harry e l’ex attrice Meghan Markle. Il contratto da 25 milioni di dollari era stato uno dei principali accordi commerciali siglati dalla coppia dopo l’addio all’Inghilterra.

Secondo gli addetti ai lavori vicini al colosso dello streaming Spotify, scrive il Wall Street Journal, il lavoro di Meghan Markle e di Harry non ha soddisfatto il benchmark (parametro di riferimento) di produttività per ricevere il pagamento completo. Come detto da Jennie Bond, ex corrispondente “reale” per la Bbc, inoltre, il divorzio dei due sarebbe imminente e Harry sarebbe accolto a braccia aperte dal padre, re Carlo III e da tutta la famiglia reale inglese.