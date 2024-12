Sonia Bruganelli protagonista assoluta di queste ultime settimane in tv. Non solo per Ballando con le Stelle, da dove è stata eliminata da poco, ma anche per Belve perché a Francesca Fagnani ha rivelato di aver tradito il suo ex marito Paolo Bonolis. E poi il grande ritorno al Grande Fratello da Alfonso Signorini. Ma in mezzo a tutto questo lavoro, anche la vita privata è stata condivisa con i fan.

L’ultimissima occasione è stata la festa per la “piccola di casa”: Adele Bonolis. La terzogenita dell’ex coppia ha soffiato su 17 candeline e tutta la famiglia è andata a cena fuori, in un ristorante di sushi. A condividere i momenti di quella serata è stata proprio mamma Sonia che sul suo profilo Instagram ha prima fatto gli auguri ad Adele e poi ha postato gli scatti dell’uscita di famiglia.

Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, la sorpresa per la figlia Adele

Un bel regalo di compleanno che dimostra quanto Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis riescano a superare i possibili scontri personali per il bene dei figli. I due, dopo l’annuncio della separazione, sono rimasti molto legati, hanno anche trascorso parte delle vacanze estive insieme, ma gli ultimi accadimenti potevano minare questo loro equilibrio.

Adele, come detto, è la più piccola dei figli. E oltre a Silvia e Davide è anche la sorellastra di Martina e Stefano, nati dal matrimonio di Paolo Bonolis con Diane Zoeller. È anche la meno “in vista” ma è stata protagonista assoluta delle Storie di Sonia Bruganelli nel suo giorno, il 15 dicembre. Dalle foto ricordo dell’infanzia e messaggi d’amore passando per gli scatti attuali e quelli dei festeggiamenti.

“Dei tre, essendo lei la più piccola, è quella con cui ci ho provato di più a fare la mamma – ha raccontato Sonia Bruganelli a Verissimo – e infatti delle volte, quando noi abbiamo una discussione, lei mi fa notare che io con lei ho un atteggiamento forse più duro che con gli altri due, e io cerco di farle capire che forse lei è l’unica con cui io ho fatto veramente sempre la mamma”. “Adele è un proiettile, lei è sveltissima mentalmente, ha una memoria prodigiosa, è curiosa”, le parole di papà Paolo Bonolis.