La primavera 2025 inizia con un bel fiocco celeste in casa per la coppia vip. Nella notte tra il 22 e il 23 marzo nella casa di cura Santa Famiglia è nato il piccolo Michele. L’annuncio è arrivato nella mattina di domenica con un dolce messaggio su Instagram: “Ricominciamo tutto amore nostro!!! Benvenuto Michele!!! Siamo pronti alla nostra vita insieme!!!”, ha scritto il cantante che nel 2018 era diventato papà di Stella, oggi 7 anni.

Poi, nelle storie, ha pubblicato una serie di immagini in cui si mostra emozionato per la nascita di Michele, scrivendo “ecco il nuovo giorno”. Poi uno scatto in cui fa vedere che mangia una pizza insieme alla compagna e insieme festeggiano con “‘brindisi’ post parto” e forse la foto più bella in assoluto, quello della sorellina maggiore che tiene la mano del neonato attraverso la culletta.

“È nato Michele”: fiocco celeste per la coppia vip

“Ora il mondo è perfetto, Stella e Michele”, il commento di Giuliano Sangiorgi che insieme alla compagna e neo mamma, la scrittrice e sceneggiatrice Ilaria Macchia, è stato subito travolto da una pioggia di auguri e cuori. Da Emma Marrone a Anna Foglietta, da Alessandra Amoroso, che è in dolce attesa ad Alessandro Cattelan.

E ancora, Michela Giraud si è congratulata per la scelta del nome mentre Giulia De Lellis ha augurato loro tanta felicità pubblicando una serie di cuori rossi. Ma se l’annuncio della nascita del secondo erede del frontman dei Negramaro è arrivato via social, quello della seconda gravidanza era stato dato sulla copertina sul numero digitale di Vanity Fair, dove lei indossava un vestito che metteva in risalto le rotondità della gravidanza.

“È un maschio nascerà ad aprile”, annunciava la coppia. E invece Michele è nato alla fine di marzo. “Volevamo anche dare un fratello a Stella. Essere figlia unica mi ha reso una persona un po’ solitaria, taciturna, non mi sarebbe dispiaciuto avere un po’ di casino in casa”, confidava alla rivista la sceneggiatrice e autrice di diversi romanzi di successo.