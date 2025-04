Spettacolare notizia per l’amatissimo cantante, che è diventato nonno per la prima volta nella sua vita. La comunicazione è giunta dalla figlia dell’artista, che ha postato anche le prime due foto del nuovo arrivato. Il post è apparso il 4 aprile, anche se la nascita del piccolo risale a 3 settimane fa.

Hanno aspettato un po’ prima di informare tutti i fan del cantante, entusiasti del fatto che sia nonno. Tra l’altro il nome scelto dalla figlia per il nipote che gli ha regalato è un vero e proprio omaggio a lui. Grande commozione da parte di tutti, che hanno potuto conoscere il neonato grazie a queste immagini diffuse su Instagram.

Il grande cantante è nonno per la prima volta

A 52 anni il cantante Eminem ha avuto l’onore di essere chiamato nonno. A partorire quasi un mese fa è stata la figlia Hailie Jade Scott, che è unita in matrimonio con Evan McClintock. Questo il commento della donna, felicissima di dare questa splendida notizia: “Tre settimane sulla Terra“.

Il nipote di Eminem si chiama Elliot Marshall, un omaggio al cantante perché il suo vero nome è Marshall Mathers. Si era saputo che la figlia Hailie Jade fosse in dolce attesa nell’ottobre del 2024, quando il rapper aveva pubblicato un video in cui compariva la neo mamma che consegnava una maglietta al padre con la scritta grandpa, ovvero nonno in inglese.

La famiglia di Eminem è quindi al settimo cielo. E c’è tanta voglia di godersi ogni singolo minuto con Elliott Marshall.