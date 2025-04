Zoe Cristofoli e Theo Hernandez sono diventati genitori per la seconda volta, regalando un lieto annuncio ai loro fan proprio il 7 aprile. Una data già significativa per la coppia, che ha visto nascere il loro primogenito, Theo Junior, esattamente due anni fa, nel 2022. La notizia della nascita della nuova arrivata è stata diffusa dal calciatore del Milan attraverso un tenero post su Instagram, che ha celebrato in un colpo solo il compleanno del figlio e l’arrivo della sua sorellina.

La coppia, amatissima sui social, aveva annunciato con entusiasmo l’attesa del secondo figlio a novembre, condividendo un reel dolce e spontaneo che aveva commosso i follower. Zoe, influencer e modella, e Theo, uno dei protagonisti del calcio europeo, hanno costruito la loro relazione tra alti e bassi, iniziata nel 2020 e rafforzatasi nel tempo. Dopo una breve separazione e un periodo di crisi, i due si sono ritrovati nell’estate del 2021, scegliendo di proseguire insieme e consolidando il loro legame con la nascita della loro famiglia.

Fiocco rosa in casa vip: è nata lo stesso giorno del fratello

Il passato sentimentale di Zoe è stato spesso al centro dell’attenzione mediatica. Dopo una breve relazione con l’ex tronista Andrea Cerioli, aveva attirato l’interesse della cronaca rosa per il legame con Fabrizio Corona, ex re dei paparazzi. Quella relazione, ufficializzata in un’intervista al Corriere della Sera, si era però conclusa in modo turbolento. La fine del rapporto venne comunicata in diretta televisiva durante una puntata di Mattino 5, e secondo indiscrezioni, la rottura sarebbe stata causata da alcuni messaggi compromettenti trovati da Zoe sul telefono di Corona, indirizzati all’ex gieffina Patrizia Bonetti.

Oggi però, quel passato sembra lontano. Zoe Cristofoli appare pienamente appagata nella sua vita familiare al fianco di Theo Hernandez. I due formano una delle coppie più seguite del panorama sportivo e social italiano, con milioni di fan che li supportano. Condividono spesso momenti della loro quotidianità, tra partite, viaggi e tenerezze con i figli, regalando al pubblico l’immagine di una famiglia giovane, solida e unita.

L’arrivo della seconda figlia rappresenta un nuovo inizio e un tassello importante nella vita dei due giovani genitori. Se il primo figlio ha preso il nome del papà, ora toccherà scoprire come si chiamerà la neonata, anche se per ora la coppia ha preferito mantenere un po’ di riserbo. Quel che è certo, è che nella casa di Zoe e Theo il 7 aprile sarà sempre una data da ricordare.