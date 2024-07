Una nuova coppia di super vip si è formata ufficialmente. Infatti, è stata lei a pubblicare una serie di foto sui social nelle quali è spuntato anche il suo nuovo fidanzato. Già da tempo si vociferava di una loro relazione amorosa, ma adesso c’è stata la presentazione definitiva ai suoi fan. Mai infatti si erano fatti vedere l’uno al fianco dell’altra, nonostante l’inizio della love story pare sia avvenuto a gennaio.

La nuova coppia vip è composta da una cantante e da un attore amatissimi. Si sono fatti vedere assieme in parco: nella prima immagine sono abbracciati e passeggiano con amorevolezza. Mentre nella seconda istantanea ci sono loro due che sono sdraiati sul prato verde. Il comento di lei è stato il seguente: “Ballare finché non vedi l’alba al cerchio di pietre è il rituale del glasto”.

Nuova coppia vip ufficiale: la cantante e l’attore ufficialmente insieme

La nuova coppia vip ha partecipato ad un festival musicale e ha voluto far vedere a tutti che si amano follemente. Erano stati paparazzati anche nei mesi scorsi, ma mai la cantante e l’attore avevano confermato questa liaison amorosa. L’ultima storia della ragazza è datata 2023, quando era stata con Romain Favras, un regista originario della Francia.

Ad essere fidanzati da 6 mesi sono Dua Lipa e Callum Turner. Lei ha 28 anni ed è una cantautrice e compositrice inglese di enorme successo. Ha vinto una marea di premi nel corso della sua carriera e tre anni fa ha anche fatto il suo esordio come modella, visto che ha sfilato nella passerella di Versace in occasione dell’autunnale settimana della moda di Milano.

Callum Turner, 34 anni, è invece attore e modello anche lui inglese, famoso per essere stato Bill Rohan in Queen and Country, ma anche Eli in E4 Glue e Theseus Scamander in Animali fantastici.