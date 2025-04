Giulia Stabile e Sangiovanni, una delle coppie più amate nate tra i banchi della scuola di Amici di Maria De Filippi, hanno ormai chiuso la loro relazione da circa due anni. Da allora, il silenzio ha avvolto le loro vite sentimentali. Non si conoscono infatti dettagli su eventuali nuovi legami amorosi, e i due diretti interessati hanno sempre mantenuto un profilo basso, evitando dichiarazioni pubbliche o gossip confermati. Tuttavia, nonostante la loro riservatezza, l’attenzione mediatica e quella dei fan non si è mai spenta.

Sangiovanni, dopo un periodo di pausa dalle scene, è tornato recentemente alla ribalta con nuovi progetti musicali, mentre Giulia Stabile ha proseguito la sua carriera nel mondo della danza, consolidandosi nel cast dei professionisti di Amici. Proprio lei, in questi giorni, è tornata al centro delle attenzioni social, in particolare su TikTok, dove si è acceso un curioso dibattito nato da un video pubblicato su Instagram. L’8 aprile, Giulia ha condiviso un breve filmato in cui si vede un giovane riposare su un divano. Lei lo sveglia prendendogli dolcemente la mano, e lui, sorridendo, si gira verso di lei. Un gesto semplice, privo di connotazioni esplicite, ma sufficiente a scatenare la fantasia del pubblico.

Giulia Stabile fidanzata? Chi è Mattia

Il protagonista del video è Mattia Tuzzolino, ballerino e coreografo palermitano. Alcuni utenti, vedendo quella scena, hanno subito ipotizzato che tra i due ci fosse qualcosa di più di una semplice amicizia. “Ma stanno insieme?”, ha chiesto una fan. Altri hanno subito negato, mentre qualcuno si è lasciato andare a commenti entusiasti come “Altro che Sangiovanni…” o “Brava Giulia, congratulazioni”. Tra sogni e supposizioni, è bastato poco perché il breve filmato diventasse virale e si alimentassero le voci su una possibile nuova relazione della ballerina.

Tuttavia, un numero crescente di utenti ha fatto notare che Tuzzolino non è altro che un collega di Giulia. Le notizie facilmente reperibili sul web confermano che il trentatreenne siciliano, con oltre 70 mila follower su Instagram, lavora attivamente nel mondo dello spettacolo. La sua carriera ha preso il via proprio da Amici, per poi proseguire all’estero, in Olanda e in Francia, e tornare in Italia con ruoli di rilievo in produzioni come Dance Dance Dance e Sanremo Young. La vicinanza tra lui e Giulia, quindi, sembra essere nata e sviluppata in ambito professionale.

Al momento, nessuno dei due ha rilasciato dichiarazioni in merito, né si sono lasciati andare a gesti pubblici che possano far pensare a una vera storia d’amore. È probabile, dunque, che si tratti semplicemente di una sincera amicizia, magari nata e rafforzata nel contesto di lavoro condiviso. Ma come spesso accade nel mondo dei social, basta un sorriso o una mano sfiorata per far scattare il desiderio di romanticismo tra i fan. E in assenza di conferme, l’unica certezza rimane la fantasia del pubblico.