Aurora Ramazzotti, di nuovo. E no, il riferimento non è alla presunta seconda gravidanza di cui tanto si parla. Nei giorni scorsi, per chi fosse rimasto indietro con il gossip, una foto mamma e figlia ha scatenato le voci. La primogenita di Eros Ramazzotti ha pubblicato una foto insieme alla madre, Michelle Hunziker, in cui in molti hanno visto un pancino sospetto spuntate dalla salopette beige.

Potrebbe essere solo la salopette a dare questa impressione, ma più tardi ha postato anche uno scatto mentre tiene il piccolo Cesare, 1 anno appena compiuto, in braccio e anche qui sembrano rivelarsi delle rotondità. Anche in questo caso si potrebbe trattare di un gioco di luci o della postura assunta per lo scatto, fatto sta che la voce ormai è partita.

Aurora Ramazzotti, “è finita”: il gossip

Naturalmente bisogna aspettare conferme e lo stesso vale per la nuova bomba di gossip appena sganciata da diversi siti e social. Tommaso Zorzi e Aurora Ramazzotti, è finita di nuovo? Non sono più amici? Nei giorni scorsi l’influencer ed ex del Grande Fratello Vip, attualmente nel cast di Cortesie per gli ospiti, ha festeggiato il suo compleanno.

E tra gli assenti, oltre ai suoi compagni di avventura nel reality di Canale 5, anche la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti. “Tommaso Zorzi ha festeggiato il compleanno al Museo della scienza e della tecnologia di Milano – si legge tra le pagine del settimanale Chi – Tea gli ospiti, Paola Barale, Brenda Lodigiani, Max Pezzali e Csaba dalla Zorza, sua compagna di avventure a Cortesie per gli ospiti. Assenti gli ex gieffini (forse per segnare un taglio con il passato e l’inizio di una nuova vita?) Ma soprattutto, a sorpresa, la sua amica Aurora Ramazzotti. Perché?”.

Non è la prima volta che escono rumor sulla fine della loro amicizia di lunga data. Più volte avevano preso piede in passato ma erano stati sempre smentiti dai diretti interessati semplicemente mostrandosi insieme, senza dare spiegazioni. Dopo la nascita dI piccolo Cesare, il figlio che Aurora ha avuto dal compagno storico Goffredo Cerza, Tommaso Zorzi è stata vicino alla sua amica e al piccolo nel ruolo di zio ma forse adesso è qualcosa tra loro.