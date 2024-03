Notizia meravigliosa per il figlio vip nonché volto di Canale 5. Lui ha infatti partecipato anche ad uno dei reality show più amati dal pubblico, ma ora ha soprattutto ottenuto la laurea tanto inseguita. Dopo anni di sacrificio sui libri, è riuscito a concludere positivamente gli studi all’università privata Luiss di Roma. Si è laureato precisamente in Economics and Business, conquistato il voto 107 su 110.

Immancabile la presenza di sua madre, famosa nel mondo dello spettacolo, al settimo cielo per questo traguardo raggiunto da lui. Il figlio vip si è portato a casa la laurea e ha festeggiato con la classica corona d’alloro e la tesi in mano. Tante le foto scattate dalla mamma, mentre lui si è anche immortalato in compagnia della sua adorata sorella minore.

Leggi anche: “Bravo e bellissimo”. Festa grande per la laurea del figlio vip, la foto dei genitori famosi conquista tutti





Il figlio vip e protagonista del reality di Canale 5 ha ottenuto la laurea

Il figlio vip che ora è stato in grado di guadagnarsi questa importante laurea prese parte due anni fa all’Isola dei Famosi proprio insieme a sua madre. Ma lui preferì andarsene prima del dovuto per continuare gli studi. E ora questo obiettivo è stato portato a casa. La mamma famosa ha commentato: “Bravooo! Dottore in Economics and Business. Adoro! Si è laureatooo!”.

Si è laureato Alessandro Iannoni, figlio 22enne di Carmen Di Pietro. La soubrette e attrice è parsa molto felice e ha girato pure un video al ragazzo. Lo ha anche messo un po’ in imbarazzo, quando ha detto: “Tua sorella si è rotta una scarpa e io ho le cipolle ai piedi”. Il neo laureato ha esclamato: “Non voglio vedere”. Ma ora è tempo solo di festeggiare alla grande.

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 ha avuto al suo fianco anche la sorella 16enne Carmelina, che ha preso parte al programma Il Collegio, e anche l’amata nonna che non gli ha fatto mancare il suo sostegno.