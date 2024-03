“Che gioia grande essere tutti insieme a vivere una giornata e un traguardo bellissimo! Felicitazioni vivissime Al dottor Lorenzo. 110 cum laude in European Economy” ha scritto orgoglioso il papà a corredo delle foto scattate nell’aula dell’università subito dopo la discussione della tesi. Una marea di commenti agli scatti pubblicati dal papà sul suo account Instagram.

“Complimentissimi”, la duo dei Jalisse. “Congratulazioni!!”, anche da Roberta Capua, Jessica Morlacchi, Valeria Graci. “Super bravo! E il meglio deve ancora venire!”, “Congratulazioni al neo dottore!”, “Congratulazioni al neo dottore e ai suoi genitori!”, si legge tra i commenti. E c’è anche chi si è complimentato per la bellezza del ragazzo.

Lorenzo Greco si è laureato, gli auguri del padre Alessandro Greco

Lui si chiama Lorenzo Greco ed è il figlio del conduttore Alessandro Greco e di Beatrice Bocci. Alessandro Greco è uno dei più famosi presentatori televisivi, mentre Beatrice Bocci è nota per aver partecipato a Miss Italia nel 1994 arrivando al secondo posto alle spalle di Alessandra Meloni.

Lorenzo Greco si è laureato in European Economy ed è il frontman dei TOB – The Old Blossom, ovvero una band rock alternativa. E in un’intervista ha parlato anche delle origini della sua passione per la musica. Durante la scorsa edizione di Miss Italia, condotta proprio da Alessandro Greco, il figlio della coppia aveva conquistato tutti e sui social erano comparsi centinaia di commenti e complimenti. In una recente intervista, parlando della sua passione per la musica, Lorenzo ha detto che tutto è iniziato grazie al padre.

“Mio padre ha rappresentato un punto di svolta importante perché, mentre lo ascoltavo, cercavo di carpire tutta la musica che girava attorno, da quella italiana a quella americana. La mia canzone del cuore è Take me church di Hozier. Avevo diciassette anni e mezzo ed è stato per me un vero e proprio colpo di fulmine”, aveva spiegato il figlio di Beatrice Bocci e il conduttore Alessandro Greco.