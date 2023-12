Alcune settimane fa Eleonora Giorgi ha scioccato tutti, annunciando di avere un tumore al pancreas. Tutti i suoi fan le hanno subito manifestato grande vicinanze e supporto in questa difficile fase della sua vita, ora l’attrice ha deciso di tornare a parlare e lo ha fatto attraverso il social network Instagram. Qui ha postato un video nel quale ha spiegato tutto.

Eleonora Giorgi sul tumore aveva detto: “Avevo appena fatto per puro caso una tac, venivo da una biopsia senza risposta che poteva voler dire ‘hai un anno’. Ora ho la risposta, sono qui come guerriera. Mi hanno diagnosticato un tumore al pancreas. Per scrupolo avevo fatto un’ecografia al pancreas che non evidenziava nulla: avrei dovuto approfondire. Sono qui per dire proprio di non trascurare nessun segnale”.

Eleonora Giorgi parla del tumore al pancreas: “Per me è dura”

Attraverso Instagram Eleonora Giorgi ha fatto sapere che per contrastare il tumore ha iniziato la chemioterapia. La donna, che ha 70 anni, ha esordito così: “Eccoci, sono tornata. Vi avevo lasciati il primo dicembre con l’annuncio che iniziavo le cure dopo quella ferale notizia di questo tumore al pancreas e vi avevo promesso che l’avrei fatto in diretta con voi”.

Non è stata ovviamente una passeggiata la chemio, infatti l’attrice ha confessato di aver avuto delle difficoltà: “Ecco, la prima chemio è stata fatta, è stata dura, ma ho tenuto duro e l’ho fatta e ne sono venuta fuori. Oggi, dopo 18, 19 giorni, è il primo giorno che mi sono truccata, pettinata, addirittura andata dalla mia amata Myrta Merlino a Pomeriggio 5. E, insomma, si cerca di tenere duro e di fare alcune delle cose che riguardavano la vita di prima”.

Infine, i suoi ringraziamenti a tutti coloro che le vogliono bene: “Grazie anche se mi sarete accanto da domani, che inizia la seconda chemio… Ma sarò forte, sarò un soldato e ce la farò. Ce la farò come ce la fanno tutti quelli nella mia condizione e che sanno quant’è dura. Però noi teniamo duro. Grazie ancora e a prestissimo per gli auguri di Natale. Fatemi gli auguri per domani. Vi voglio bene”.