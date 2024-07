Dopo sette anni di fidanzamento Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser si sono sposati domenica 30 giugno, e lo hanno fatto in Toscana, in una location patrimonio Unesco: la villa Medicea La Fernanda, a Carmignano, nella frazione di Artimino, ribattezzata anche la ‘Villa dei cento camini’ per via dei tanti caminetti presenti. I due si sono detti ‘sì’ di fronte ad amici, parenti e ovviamente ai loro cagnolini Jack Russell, Ercole e Aspirina.

“Abbiamo optato per un borgo in collina, a venti minuti da Firenze… La cosa bella di questo posto è che mi ha fatto ricordare la campagna di Ignazio e quella dell’Argentina, rappresenta l’unione dei nostri due mondi”, aveva svelato Cecilia Rodriguez al settimanale Chi. Al matrimonio di Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser presenti circa 200 invitati tra parenti, amici e vip.

Matrimonio Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: cos’ha fatto Belen Rodriguez

Tra i presenti vip Andrea Damante e Giulia De Lellis, il cantante Tony Effe, Tananai, cha è stato scelto dalla coppia per allietare la serata. Al fianco della sposa la sorella Belen Rodriguez in qualità di damigella d’onore e testimone (insieme al fratello Jeremias). I figli della showgirl, Santiago e Luna Marì, sono stati due dei quattro paggetti scelti dalla coppia di sposi.

Belen Rodriguez ha optato per un abito dalla particolare eleganza e raffinatezza. Ha pianto quando la sorella ha fatto l’ingresso davanti al pubblico ufficiale che ha celebrato il matrimonio. Sui social le immagini e i video della nozze pubblicate dalla pagina Instagram del settimanale Chi, che ha ripreso il momento in cui la sposa, accompagnata da suo padre, ha raggiunto il futuro sposo, emozionatissimo, che la attendeva circondato dai testimoni in lacrime.

Panino l’amico che non l’ha mai giudicata, l’amico che ha accolto Ignazio a braccia aperte ,Belen e Jere vabbè loro sono il cuore di Cecilia 🤍#ignaechechu pic.twitter.com/4BLR564BAx — 𝒅𝒆𝒔𝒚 💜 (@portofortuna) June 30, 2024

Belen Rodriguez ha optato per un vestito rosa cipria e i capelli sciolti, in mano aveva un piccolo bouquet di fiori bianchi. La showgirl argentina non è riuscita a trattenere le lacrime anche quando i figli, Santiago (avuto da Stefano De Martino) e Luna Mari (avuta da Antonino Spinalbese) sono entrati per portare le fedi agli zii. Per ovvi motivi, non erano tra gli ospiti né Stefano De Martino né Antonino Spinalbese.