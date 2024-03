Reduce dal grande successo dell’ultimo Festival di Sanremo, Fiorello è tornato a condurre il suo programma del mattino in onda su Rai e Radio Due (Viva Rai Due) e alla vita di tutti giorni come marito e papà. In questi giorni lo showman ha avuto come ospiti Il Volo, al centro del gossip per una voce che parlava di un addio del trio a breve. Ignazio, Piero e Gianluca hanno smentito la voce proprio ai microfoni di Fiorello.

“Non ci stiamo sciogliendo, non c’è nessuna Yoko Oko. Insomma, l’atomo è indivisibile, noi no”, hanno detto Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble. Ma torniamo a Fiorello, che oltre a condurre il suo programma di successo è stato paparazzato in giro a passeggio con la moglie Susanna e la figlia Olivia.

Fiorello con la moglie Susanna e la figlia Olivia

Olivia è la figlia che Susanna ha avuto dal suo ex marito, l’imprenditore Edoardo Testa. I tre sono stat intercettati dai fotografi del settimanale Gente e uniti e complici si sono mostrati ai loro obbiettivi. Fiorello e Susanna Biondo stanno insieme dal 1996, quando il primo era all’apice di un successo. I due si sono sposati dal 2003.

La prima figlia di Susanna, Olivia Testa, è cresciuta con la madre e con Fiorello, il quale l’ha sempre considerata ”la sua prima figlia”. Angelica, nata il 28 giugno 2006, è invece frutto della relazione tra Susanna e il conduttore. Angelica fa spesso parte del pubblico di Viva Rai 2! e per il compleanno del padre gli ha anche dedicato Io vagabondo, il 16 maggio scorso.

In una intervista rilasciata a Che tempo che fa, Fiorello aveva detto: “Se oggi sono tornato a essere un uomo normale, se ho capito che la mondanità va vissuta solo quando è strettamente necessaria, se ho imparato a bilanciare la mia vita distinguendo nettamente tra mondo dello spettacolo e quotidianità, devo dire grazie solo a Susanna”.