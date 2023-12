Grande preoccupazione per il volto di Canale 5, incinta da diversi mesi, finita in ospedale nelle ultime ore. L’annuncio è stato fatto dalla giovane e anche dal suo compagno famoso, che ha voluto fare un aggiornamento sulle condizioni di salute della sua dolce metà. Recentemente era stato lui a sentirsi male in più di una circostanza e ora è toccato purtroppo a lei.

Il volto di Canale 5, che è incinta da alcuni mesi e tra poco tempo diventerà finalmente mamma, si è presentata al pronto soccorso per problemi di salute. Inevitabile il suo trasferimento in ospedale della ragazza, che ha detto: “Ancora ko. Purtroppo in questi ultimi mesi lo stomaco non mi dà tregua e continuo ad avere attacchi di dolore acuto, che fanno fatica ad andare via”.

Il volto di Canale 5, incinta, finisce in ospedale: “Dolori acuti”

Il volto di Canale 5 che è incinta e che è stata vicina al suo partner quando era stato lui al pronto soccorso, è finita lei stessa al pronto soccorso. L’ex Uomini e Donne ha scritto: “Saremmo dovuti partire domani, ma ahimè non ci è possibile perché riesco a stare solo sdraiata…Sono un po’ assente, lo so, ci aggiorniamo presto”. E poi nuove notizie sono arrivate dal suo fidanzato.

Ad essersi recata al pronto soccorso è Arianna Cirrincione, compagna di Andrea Cerioli. Lui ha raccontato cosa le è capitato: “Un bel giro al pronto soccorso per chiudere l’anno. Ne avevamo fatti pochi, ci stava fare l’ultimo giro di giostra. Riassunto: Ari ha la placenta anteriore. Motivo per cui la pancia non cresce tantissimo in avanti, ma tende a crescere verso l’alto“.

Cerioli ha concluso su Instagram: “Questo comporta un ‘soffocamento’ dello stomaco da parte dell’utero che comprime organi superiori. A volte le fa davvero male ed in gravidanza a parte Tachipirina non si può fare molto… La piccola si muove come un’anguilla, simpaticamente le pianta i talloni sullo stomaco. Meraviglioso. Manca poco per fortuna”. Nei giorni scorsi lui e Arianna hanno annunciato che la figlia si chiamerà Allegra.