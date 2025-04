Grave lutto nel mondo dello sport. Un motociclista di soli 30 anni ha perso la vita domenica in seguito a un drammatico incidente avvenuto durante una gara. L’incidente si è verificato in pista, davanti agli occhi increduli del pubblico e degli altri piloti. Nonostante l’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto d’urgenza in ospedale, il giovane non è sopravvissuto alle gravi ferite riportate. La polizia ha confermato il decesso e ha lanciato un appello rivolto a chiunque fosse presente alla gara e disponesse di video dell’accaduto.

La tragica notizia ha sconvolto familiari, amici e l’intero ambiente del motocross. La sorella della vittima ha pubblicato un toccante tributo sui social: “Cosa dici quando non hai parole? Ieri le nostre vite sono cambiate per sempre. Non avrei mai potuto immaginare che quello sarebbe stato il giorno in cui il mio fratellino avrebbe esalato l’ultimo respiro. Joel stava facendo ciò che amava e stava attraversando uno dei periodi più felici della sua vita, ma questo non rende più facile dirgli addio. Prima scherzava sul fatto che non voleva invecchiare, ora non dovrà mai farlo. Il miglior fratello che una ragazza possa desiderare e uno zio ancora migliore per le mie ragazze”.

Incidente in pista, morto il motociclista Joel Evans

Joel Evans è morto a soli 30 anni in seguito a un tragico incidente avvenuto domenica durante una gara a Gilman, nell’area settentrionale di Adelaide. Il pilota, originario di Kingaroy, nel Queensland, stava partecipando al ProMX Championship quando, intorno alle 15:20, ha subito un grave incidente in pista. Joel Evans non era nuovo alle sfide estreme. Nel 2015 aveva rischiato la paralisi dopo una rovinosa caduta durante una competizione, che gli aveva causato la frattura delle vertebre C5 e C6 del collo. Contro ogni pronostico, era tornato alle gare meno di un anno dopo, dimostrando una forza d’animo straordinaria.

Anche la MXRP Motorcycle Performance ha voluto rendere omaggio a Evans, sottolineando la sua passione e il suo impegno per il motocross: “Le nostre più sentite condoglianze vanno a Joel Evans, alla sua famiglia e ai suoi amici più cari. Se parliamo di passione per lo sport del Motocross in Australia, Joel è quel tipo di persona, porta con sé la stessa passione e determinazione per gareggiare anno dopo anno. Mancherai a molti e nessuno ti dimenticherà, ora stai volando alto, amico”.

Il pilota lascia la fidanzata Michaela Hurt e una vasta comunità che oggi piange la sua scomparsa. Tra gli amici che lo hanno ricordato c’è anche Stephen Smith, che ha scritto: “RIP Joely, eri uno degli esseri umani migliori su questo pianeta. È stato un onore per me essere uno dei tuoi amici. Ti ho visto crescere, ho corso con te nelle gare di motocross a Kingaroy e in giro per il Queensland, entrambi volevamo raggiungere il top nel nostro sport. Mi dispiace vederti andare via così presto e porgo le mie condoglianze al resto della tua fantastica famiglia”. Il motocross australiano perde così uno dei suoi protagonisti più amati e determinati, capace di ispirare con la sua resilienza e il suo entusiasmo.