La notte scorsa, Monreale è stata teatro di una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. In piazza Duomo, nel cuore della città, una sparatoria ha causato la morte di due giovani e il ferimento di altre tre persone. Le vittime sono Salvatore Turdo, 23 anni, e Massimo Pirozzo, 26 anni. I feriti, tra cui un minorenne di 16 anni, hanno 26 e 33 anni e versano in condizioni gravissime. La scena si è consumata davanti agli occhi attoniti di almeno un centinaio di testimoni, riuniti nella zona dei locali di via Benedetto d’Acquisto.

Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, tutto sarebbe nato da una banale lite davanti a una pizzeria, degenerata rapidamente in una violenta rissa. Due gruppi di giovani si sono affrontati con rabbia crescente fino a quando uno dei partecipanti, estraendo una pistola, ha aperto il fuoco sulla folla. Il panico è stato immediato: urla, fuggi fuggi generale e poi il silenzio rotto dalle sirene delle ambulanze. Alcuni dei feriti, stando alle prime informazioni, non avrebbero avuto alcun coinvolgimento diretto con i gruppi che si sono scontrati.





Monreale, due morti e 3 feriti gravissimi: indagini a tappeto

Salvatore Turdo e Massimo Pirozzo sono stati trasportati d’urgenza in ospedale, dove i medici hanno tentato disperatamente di salvarli. Purtroppo, per entrambi non c’è stato nulla da fare. Le loro morti hanno scatenato momenti di grande commozione: numerosi parenti e amici si sono precipitati al pronto soccorso, rendendo l’atmosfera ancora più drammatica. Il dolore collettivo si è subito diffuso anche tra i cittadini di Monreale, increduli di fronte a un episodio tanto violento quanto inspiegabile.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i carabinieri, che hanno dato il via a indagini serrate per ricostruire con esattezza la dinamica dei fatti. Gli investigatori stanno lavorando senza sosta per acquisire tutte le immagini disponibili dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona. L’obiettivo è risalire a chi ha esploso i colpi e accertare eventuali complicità. Ogni testimonianza raccolta potrebbe rivelarsi determinante per fare piena luce su quanto accaduto in una piazza affollata che, fino a pochi istanti prima, sembrava animata solo dalla spensieratezza della movida.

Intanto, la comunità di Monreale si interroga sconvolta su come una lite per futili motivi abbia potuto trasformarsi in una tragedia di queste proporzioni. Le autorità locali hanno espresso il proprio cordoglio ai familiari delle vittime, assicurando massimo impegno affinché i responsabili vengano assicurati alla giustizia. In queste ore decisive, il lavoro degli investigatori prosegue ininterrottamente, mentre la città prova, con fatica, a elaborare un lutto tanto improvviso quanto lacerante.