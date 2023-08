Alex Belli e Delia Duran tornano a far parlare di loro dopo un lungo periodo lontani dal gossip. Lo scorso mese sono stati protagonisti di una campagna di sensibilizzazione per DifendiAmo, l’associazione che lavora a tutela dei soggetti vulnerabili di maltrattamenti e di violenze di genere. L’attore e personaggio della tv ha prodotto la pellicola di dieci minuti interpretata dalla moglie.

“L’idea del mostro è nata dall’incontro mio e di mia moglie Delia con Maria Cristina Tramacere – aveva spiegato Alex Belli – Insieme abbiamo voluto creare uno strumento che divulghi il messaggio di DifendiAmo, la prevenzione. L’idea mi è piaciuta molto perché in genere si parla di cose già accadute . In questo caso noi lavoriamo per prevenire la violenza, in particolare quella di genere. Il “Mostro“ racconta di una donna normalissima, dalla vita estremamente comune, che però ha un’ombra che la segue”.

Delia Duran, critiche per la foto su Instagram

Un messaggio di prevenzione a cui Delia Duran, in passato vittima di violenze, ha voluto partecipare con grande orgoglio: “Dobbiamo avere il coraggio di denunciare e di toglierci da una situazione negativa. Questo esorta a fare il cortometraggio”. Oggi la modella torna a far parlare di sé ma per un motivo meno nobile. In queste ore la coppia si trova in vacanza in Costa Smeralda insieme a Giacomo Urtis e i tre si sono mostrati insieme sui social.

La foto mostra Alex Belli, Delia Duran e il chirurgo dei vip in un bar con vista mare e in tanti hanno notato un particolare agghiacciante della modella venezuelana ed ex concorrente del Grande Fratello Vip 6. Nello scatto pubblicato da Giacomo Urtis, nei giorni scorsi vittima di un’aggressione in una discoteca di Porto Cervo, la gamba della compagna di Alex Belli è totalmente deformata.

Ovviamente la gamba deformata di Delia Duran è frutto di un terribile utilizzo di Photoshop o di qualche app che modifica le fotografie. Sul post tantissimi i commenti e le critiche di tantissimi utenti: “Nella seconda foto Delia sembra aver tolto il gesso dopo mesi e la gamba è da riabilitare”, “Guardate le gambe di Delia nella seconda fotografia.. attenti a ritoccare le foto“, “Photoshopattevi anche la unghia rotta”, “Il pezzo di gamba che manca a Delia è finito dentro le mutande di Alex”.