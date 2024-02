Diletta Leotta, pronta al fatidico ‘si’. Appena sei mesi fa la nota giornalista sportiva e il compagno hanno vissuto la gioia della nascita della prima figlia: un momento indimenticabile e anche l’inizio di tanti altri progetti di vita da condividere insieme. La coppia, infatti, è finalmente pronta al grande salto. I fan avranno modo di vedere Diletta indossare l’abito bianco, ma quali i dettagli delle nozze?

Diletta Leotta spiffera qualche dettaglio in più sulle nozze. “Vi devo dire una cosa.. I said yes! Ho aspettato qualche mese a dirvelo perché io e Loris volevamo viverci quanto più possibile le emozioni della nascita di Aria, ma ora siamo pronti a dedicarci a questo nostro nuovo grande traguardo insieme, come famiglia!”, sono state le parole di Diletta quando ha annunciato con anello al dito di aver risposto ‘si’ alla proposta di nozze.

Diletta Leotta spiffera qualche dettaglio in più sulle nozze: la scelta della location da sogno

Avete presente la frase ‘Quando sei felice facci caso’?. Nel momento racchiuso in queste foto ero la donna più felice del mondo, con Loris e con Aria che stava arrivando”. E dunque i fan della conduttrice sportiva sono pronti a vederla in abito da sposa. Diletta Leotta ha ben pensato di spifferare qualche anticipazione sulle nozze con il portiere Loris Karius. Lo scenario che farà da corollario al grande sogno che diventerà presto realtà? La splendida Sicilia.

In principio si pensava che le nozze potessero avvenire in una località vicino a Messina, ovvero nella romantica Taormina, riportava MessinaToday, dove anche il fratello Mirko Manola, ha proferito il suo ‘si’. Negli ultimi giorni però la scelta si è spostata di poco cadendo sulle Isole Eolie ovvero al Therasia Resort di Vulcano, esattamente nella stessa location dove Diletta ha trascorso alcuni giorni con Loris e Aria.

Un luogo a cui evidentemente la coppia è molto affezionata e che ovviamente metterà a disposizione tutti i servizi di lusso per rendere ancora più indimenticabile quel giorno. E non si vede l’ora di apprendere anche tutti i dettagli sull’abito degli sposi. Diletta sarà ancora più bella del solito!