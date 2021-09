“Me ne sono dovuta andare”. Diletta Leotta, retroscena drammatici sulla sua vita privata

Diletta Leotta è esplosa definitivamente. Dopo aver incassato di tutto nelle scorse settimane, complice la turbolenta relazione sentimentale con Can Yaman, ha voluto dire la sua e ha rivelato anche di aver dovuto prendere una decisione drastica e clamorosa per quello che è stata costretta a subire. In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Nuovo’, la donna ha spiegato di aver vissuto dei periodi da dimenticare perché era accerchiata e non aveva assolutamente possibilità di vivere al meglio.

Era anche stata presa di mira nel recente passato dal collega Maurizio Pistocchi. Un utente aveva detto: “Puoi sempre chiedere a Diletta Leotta se ti assume per fare l’abat-jour a bordo piscina…”, in chiaro riferimento alle recenti polemiche che hanno travolto la conduttrice per il suo party di compleanno (dove alcune donne sono state fatte vestire da “lampadario”). Il commento sulla Leotta aveva ricevuto risposta un po’ ambigua dallo stesso Pistocchi: “Con Diletta farei volentieri molte cose”. Una frase che non era piaciuta.

Diletta Leotta ha confessato di aver vissuto un incubo a causa dei paparazzi, che l’hanno tartassata: “Mi hanno seguita giorno e notte, l’obiettivo è quello di massacrarmi, demoralizzarmi e togliermi un po’ di energie. Si sposta su aspetti futili che non sono rilevanti perché sono cavoli miei”. Alla fine la conduttrice di Dazn ha svelato cosa ha fatto, pur di mettersi alle spalle quel difficilissimo momento e cercare di riottenere un po’ di libertà, dopo mesi infernali trascorsi per la storia con l’attore turco.





Diletta Leotta si è addirittura accorta che alcuni droni l’avevano spiata dalla finestra nel corso della scorsa primavera. Volevano quindi scrutare qualcosa di importante nella sua abitazione. E allora la giornalista sportiva ha preso la decisione di trasferirsi e di cambiare abitazione, proprio per trovare un po’ di serenità, avendo perso la tranquillità necessaria. Non sappiamo se i paparazzi riusciranno ancora a seguirla con attenzione e se scopriranno o meno quale sia la sua nuova dimora.

Can Yaman, intanto, ha allungato lo sguardo, spesso, verso Moran Atias a Venezia qualche settimana fa. Pare che i due si siano scambiati degli sguardi che potrebbero far capire qualcosa. Si parla di sorrisi maliziosi, che sembrerebbero provare una complicità inaspettata. La meravigliosa Moran è un’attrice, modella e conduttrice israeliana, che potrebbe già aver fatto breccia nel cuore di Yaman.