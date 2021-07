C’è un po’ di preoccupazione nei fan intorno a Diletta Leotta. Lei è solita essere molto attiva sui social network e in particolare sul suo profilo Instagram. Ma c’è qualcosa di inedito che sta accadendo, infatti da ormai tre giorni è completamente sparita dai radar e non ha dato alcuna informazione di sé online. Eppure, fino a poco tempo fa, condivideva diverse storie in poche ore e pubblicava immagini della sua quotidianità con costanza. E ora è spuntato il motivo di questa decisione senza precedenti.

Intanto, c’è da dire che lei è finita nel vortice del gossip a causa della sua relazione sentimentale con l’attore turco Can Yaman. L’esperto di gossip Alessandro Rosica ha dato per finita la loro storia d’amore, anche se i diretti interessati non hanno assolutamente confermato queste indiscrezioni. Anzi, nelle ultime ore si è sparsa la voce che le news sulla coppia sarebbero prive di fondamento, quindi nonostante non si vedano pubblicamente, starebbero ancora insieme. Ma andiamo a capire cosa sta succedendo.

L’ultima immagine pubblicata da Diletta Leotta è stata di tenore marino. Infatti, si è ripresa in mare con in braccio il suo amatissimo cane Brando. Poi più nulla, né foto personali né di coppia con Can Yaman. Questa prolungata ed inaspettata assenza avrebbe però una spiegazione plausibile e non si tratterebbe di nulla di particolarmente grave. Anche il turco ha ridotto le sue attività social e alla base di queste scelte ci sarebbero delle motivazioni decisamente validi e che tutti potranno adesso comprendere.





Per quanto riguarda gli aspetti privati, le nozze di Diletta Leotta e Can Yaman non si celebreranno più ad agosto, ma saranno rinviate a data da destinarsi. La giornalista sportiva di Dazn sarebbe adesso immersa completamente nel lavoro, infatti si avvicina sempre più l’inizio del prossimo campionato di calcio di Serie A, in programma venerdì 21 agosto. Potrebbe quindi non aver avuto molto tempo da dedicare ai social per concentrarsi unicamente sul lavoro. Vedremo se tornerà a farsi viva nei prossimi giorni.

Ad alimentare ancor di più il gossip sulla fine della relazione tra Diletta Leotta e Can Yaman ci ha pensato il rapper Salmo. Quest’ultimo ha infatti pubblicato una foto che sta facendo parecchio discutere. Nello scatto si vedono la giornalista e il cantante seduti l’una accanto all’altro su una panchina. E, tanto per aggiungere un po’ di ‘pepe’ al tutto’ Salmo ha voluto aggiungere due cuoricini al posto degli occhi.