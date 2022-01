“È lui il mio fidanzato”. Diana Del Bufalo in love: chi ha conquistato il cuore dell’attrice

Non si è ancora spento l’eco delle polemiche per quelle frasi. Diana Del Bufalo è un’attrice molto seguita e ogni volta, chissà com’è, le sue esternazioni provocano reazioni le più disparate. Non di rado alcuni suoi follower la tempestano di critiche anche dure. Come quando, era il marzo 2021, in occasione della festività della Domenica delle Palme Diana decise di volare in Svezia.

Apriti cielo, e non in senso biblico. Oltre ai millemila mi piace e cuoricini c’è chi ha commentato così le foto di Diana sulla neve: “È proprio duro questo lockdown”. Ma è niente rispetto a quello che è successo pochi giorni fa quando l’attrice ha spiegato perché non si era vaccinata su consiglio del suo medico di famiglia. Successivamente, dopo aver chiarito di non essere una no vax, ha svelato: “So che questo atteggiamento può generare ripercussioni, a volte anche gravi. Per questa cosa dei vaccini sono stata minacciata di morte”.

Che il Covid abbia reso tutti più nervosi e stressati è un fatto. Ma tant’è, passerà, prima o poi. Comunque Diana Del Bufalo nelle ultime ore è di nuovo ‘in tendenza’. Stavolta, però, a far parlare è la nascita di una nuova relazione. Come molti sanno l’attrice è stata legata sentimentalmente al noto conduttore tv e comico Paolo Ruffini e poi a Edoardo Tavassi (fratello dell’ex GFVip Guendalina). Ma adesso al fianco di Diana sembra, anzi è certo, che c’è un altro uomo.





Proprio così. È stata la stessa Diana a renderlo noto. A Roma Today l’attrice ha rivelato: “Si chiama Benjamin. Ci siamo conosciuti mesi fa durante una sua vacanza a Roma. Abita a Los Angeles, lavora lì, ma ci vediamo spesso. Adora l’Italia e quando può torna”. Era metà settembre quando, con ogni probabilità, i due si sono conosciuti. Gli indizi arrivano dai social…

Subito è iniziata la caccia dei gossippari su chi possa essere questo Benjamin. E pare che proprio Today l’abbia individuato. Sul profilo Instagram quello che potrebbe essere proprio il nuovo fidanzato di Diana Del Bufalo si dichiara direttore creativo e fotografo. È australiano e come accennato da Diana è stato a Roma come confermano diversi suoi scatti condivisi sul social network. A fine settembre invece Ben era in laguna a Venezia. Ma l’incontro sembra essere avvenuto prima. Insomma pare che sia stata la meravigliosa e sempre affascinante Capitale a fare da cornice a questo inatteso incontro. Saranno rose?