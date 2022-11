“Ho una malattia”. Diana Del Bufalo, l’annuncio spiazza tutto il pubblico: “Ecco come l’ho scoperta”

Diana Del Bufalo ha una malattia e lo ha annunciato per la prima volta nelle scorse ore. Ha deciso di rilasciare una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha toccato svariati argomenti, sia personali che professionali. Ha iniziato parlando delle sue opinioni sul Covid e sulla vaccinazione: “Sa cosa penso? L’umanità non è pronta all’interscambio di opinioni. Non è come prima, quando i filosofi si mettevano intorno ad un tavolo e discutevano e parlavano delle loro idee”. Poi un giudizio anche su Giorgia Meloni.

Dunque, Diana Del Bufalo oltre a parlare della malattia ha detto qualcosa in riferimento alla presidente del Consiglio: “Non ne so molto di politica, ma credo sia un passo importante. Noi donne abbiamo questo retaggio ereditato delle streghe, che sono state messe al rogo perché minacciavano il potere degli uomini. Poi Meloni in quanto donna ha forse una sensibilità diversa. Non la conosco personalmente, il suo piano me l’ha spiegato un po’ mia mamma. Io non l’ho votata, ho votato per quello che mi poteva interessare”.

Diana Del Bufalo ha una malattia: “Ho un ramo della sindrome di Tourette”

Inoltre, prima di dirvi di cosa soffre Diana Del Bufalo in riferimento alla malattia annunciata dal Corriere della Sera, lei ha anche voluto parlare del suo ex fidanzato Paolo Ruffini: “Sta diventando padre? Sono contenta per lui, ora abbiamo un bel rapporto. Io penso che vorrò diventare madre, un giorno, adesso no, manca un compagno. Con Paolo devo dire che la voglia mi era venuta”. Poi sul suo lavoro: “Faccio un lavoro stupendo, ma molto precario. Ho sempre fatto parte di questo ambiente e devo dire che mi è riuscito tutto semplice”.

E Diana Del Bufalo ha poi fatto la confessione scioccante: “Ho un disturbo: la coprolalia, l’impulso di dire inadeguatezze. La prima volta che mi è capitato ero nel negozio della ex di mio fratello. Una signora ha chiesto se su una collanina si poteva incidere altro, oltre ai fiori. La ex di mio fratello risponde: “No, solo i fiori”. E io dico: “Marta, magari la signora ci voleva un bel fallo”. Mi hanno spiegato che è un ramo della sindrome di Tourette, mi capita quando mi sto annoiando e sono tutti formali”, ha aggiunto l’attrice e conduttrice.

Come riportato dal sito specializzato My Personal Trainer, la coprolalia è la tendenza impulsiva a pronunciare parole oscene e volgari. Si tratta di un sintomo che si trova nella sindrome della Tourette, anche se a volte può essere presente nella schizofrenia e nel disturbo compulsivo-ossessivo.