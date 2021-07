Parliamo ancora di Diana Del Bufalo, stavolta per un episodio non proprio positivo. Nelle ultime la notizia della nuova relazione dell’attrice sta facendo il giro del web. Lei aveva postato delle foto in cui compariva in compagnia di un uomo, ma senza mai specificare chi fosse. Dopo la fine della storia con Edoardo Tavassi, infatti, Diana non ha più parlato di fidanzati o compagni. Si è presa una pausa di relax anche dal lavoro. Ma, come detto, in tanti si sono chiesti chi fosse il misterioso uomo accanto a lei.

E alla fine si è scoperto, o meglio, confrontando le storie pubblicate da entrambi, si è risaliti al nome del musicista viterbese Michele Villetti. D’altra parte le immagini sui rispettivi profili sembrano provenire effettivamente dagli stessi posti nelle stesse ore. Dunque se non è una prova questa… Ora però il nome di Diana Del Bufalo è tornato in tendenza sui social con un seguito di polemiche e forti critiche. Cosa è successo?

Ebbene Diana Del Bufalo ha postato un video su Instagram in cui racconta quello che le è capitato: “Guidavo, ero dentro la macchina e due uomini, a distanza di cinque minuti, prima uno e poi un altro ‘Ao a bella! A bona!’ Ma, in questo stato? Sarà che io sono una delle pochissime donne a cui piace il catcalling, ma siete falsi però! Siete falsi!”. Per la cronaca l’attrice era senza trucco.





Il video ha creato tantissime reazioni negative visto che il tema del catcalling è considerato molto delicato soprattutto negli ultimi tempi. Ci sono state delle vere e proprie campagne con numerose vip che hanno condannato duramente questo comportamento. Ma evidentemente non tutte la pensano allo stesso modo. E Diana Del Bufalo è una di queste. Addirittura l’attrice sostiene che a lei il catcalling, ovvero i complimenti, spesso volgari, o i fischi all’indirizzo delle donne, piace.

Moltissime donne si sono letteralmente infuriate per le parole di Diana Del Bufalo che secondo loro tendono a minimizzare e banalizzare il catcalling. C’è ad esempio chi fa notare: “Tante donne cercano di spiegare, ogni giorno, perché il catcalling sia osceno, e vengono anche ricoperte di insulti. Arriva Diana Del Bufalo e, con nonchalance, dice che il catcalling le piace, dando un’argomentazione in più ai trogloditi, che la useranno a loro favore”. L’attrice al momento non ha ancora replicato a questi attacchi. Chi sa che non lo faccia nelle prossime ore…