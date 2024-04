Una reunion che ha dell’incredibile quella subito immortalata (ovviamente ‘a tradimento’) dai fan: la storica coppia della tv di nuovo insieme. Lo scoop ha fatto presto il giro di social e siti: una ragazza li ha pizzicati in un locale insieme mentre parlavano in maniera molto fitta. E molti hanno subito fatto due più due: gli abiti indossati da lei nella paparazzata amatoriale sono gli stessi che sfoggia nelle ultimissime Storie di Instagram.

Coincidono, quindi: è ritorno di fiamma? Le voci circolano già da settimane in realtà. Alcuni dicevano che il motivo dietro la rottura tra lui e la fidanzata erano state alcune chat con la ex trovate dall’attrice e altri giuravano di averli visti in alcuni eventi insieme. E ora spunta questa prova del video.

Beccati insieme: ritorno di fiamma per la coppia storica?

Il nuovo gossip riguarda due storici ex protagonisti di Uomini e Donne ma anche del Grande Fratello Vip: Giulia De Lellis e Andrea Damante. Il mese scorso, si diceva, era già uscito il pettegolezzo del riavvicinamento tra i due, ora il video che è diventato viralissimo facendo impazzire i fan che sperano ancora di vederli insieme.

La storia d’amore tra Giulia De Lellis e Andrea Damante è finita da un pezzo e pure male all’epoca. Lei scrisse addirittura un libro legato alla rottura con l’ex tronista dal titolo “Le corna stanno bene su tutto, ma io stavo meglio senza” ma è anche vero che sono entrambi tornati single di recente.

Giulia De Lellis non fa più coppia con Carlo Gussalli Beretta, mentre Andrea Damante ha terminato da poco la relazione con Elisa Visari. E anche se nel video non fanno altro che chiacchierare anche se non sembrano per nulla preoccupati di essere ‘beccati’ insieme il sogno dei fan più romantici ha già preso il volo.