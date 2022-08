Alla fine è successo: Demet Ozdemir e Oguzhan Koc si sono sposati. La meravigliosa e bravissima attrice di DayDreamer – Le ali del sogno ha finalmente detto sì al suo compagno. Stanno insieme, pubblicamente, da appena un anno, ma i due non hanno di certo voluto aspettare oltre. Dopo diverse dichiarazioni d’amore in giro per il mondo, infatti, i due hanno deciso di promettersi amore eterno nella loro terra natia: la Turchia. In tanti però hanno notato un assente d’eccezione: Can Yaman.

Alle nozze della bella Demet c’erano tanti colleghi della soap, ma nessuno ha visto Yaman. Ma perché ha disertato proprio il matrimonio della cara amica e collega? Probabilmente, si vocifera, per impegni lavorativi. Il prossimo 6 settembre infatti sarà a Venezia, ospite d’eccezione insieme a Francesca Chillemi per presentare la serie Viola come il mare. È forse questo il motivo della sua pesante assenza? Tra l’altro le nozze di Demet Ozdemir e Oguzhan Koc era super attese da milioni di fan in tutto il mondo.





Demet Ozdemir e Oguzhan Koc si sono sposati

Tra l’altro, il matrimonio doveva essere celebrato il 25 agosto, salvo poi essere rinviato a causa dei violenti temporali che hanno colpito il nord-over della Turchia. La domanda quindi sorge spontanea: Can Yaman aveva preso impegni per il 25 e non per qualche giorno dopo? I due novelli sposi, hanno deciso di sposarsi non solo in Turchia.

Prima l’hanno fatto in Germania, poi in Italia con il rinnovo delle promesse. Solo alla fine la coppia ha celebrato in Turchia la tradizionale Notte dell’Hennè per poi dar luogo alle nozze nella giornata di domenica 28 agosto. Il tutto si è celebrato nel lussuoso resort situato nel prestigioso quartiere Seriyer di Istanbul, un palazzo storico che offre una vista mozzafiato sullo Stretto del Bosforo.

Tra l’altro Oguzhan Koc aveva chiesto all’attrice di sposarlo lo scorso 14 febbraio. La bella attrice, si dice, abbia cambiato tre abiti nel corso della cerimonia, come dimostrano le foto postate sui social dagli invitati Tra loro compaiono diversi colleghi turchi, da Enis Arıkan all’attore di Day Dreamer Birand Tunca. Auguri allora!

“Sono loro”. La foto conferma il gossip: Nunzio e Cosmary di Amici pizzicati così