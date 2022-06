Delia Duran stilista. Il GF Vip 6 ha sicuramente contribuito a un’impennata di popolarità per la modella venezuelana e il suo compagno Alex Belli. E infatti dopo averla vista anche in studio, all’Isola dei famosi, ora fa il suo ingresso ufficiale nel mondo della moda.

Naturalmente accanto a Delia Duran non può mancare il suo Alex Belli, perché nonostante i “drammi” consumati nella Casa di Cinecittà la loro relazione va alla grande. Hanno anche già annunciato il matrimonio, quello vero, e sperano di metter su famiglia.





Delia Duran stilista: la sua collezione subito sold out

Sempre insieme Alex Belli e Delia Duran che ora, dicevamo, è diventata anche stilista. La modella venezuelana, 33 anni, è stata infatti protagonista assoluta all’evento Pin Up Stars a Milano Marittima, dove il famoso brand di beachwear ha inaugurato un nuovo negozio monomarca.

Accompagnata dal suo Alex Belli, Delia Duran al Papeete Beach si è presa tutti i riflettori. Con indosso un aderentissimo abito rosa ha posato davanti ai fotografi e si è già presa una grossa soddisfazione: la sua capsule collection per il marchio, la linea Delia Duran XXX, è andata sold out in poche ore, sia nel nuovo store che online, sul sito Pin Up.

Insomma, subito un grande successo per la nuova Delia Duran stilista. A realizzare gli scatti della campagna pubblicitaria che la mostrano tutte curve coi sensualissimi due pezzi addosso è stato proprio Alex Belli. Nelle foto anche Jerry Tommolini, il designer italo-americano che ha creato il brand nel 1995 a Bologna e l’ha fortemente voluta per la mini collezione di bikini.

